Через аварію у кількох мікрорайонах Луцька немає світла





Масові відключення виникли через аварію, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньобленерго".



"Відсутність електропостачання в центральній частині міста спричинено аварійною ситуацією на ПС-110 кВ "Луцьк-101", наразі оперативно-виїздні бригади проводять обстеження обладнання. Частково споживачам подали напругу.



По мікрорайону Балка теж ще проводять обстеження та встановлюють причини знеструмлення", - йдеться в повідомленні.



Загалом по місту залучено три оперативно-виїзні бригади.

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