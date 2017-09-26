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Через аварію у кількох мікрорайонах Луцька немає світла

Через аварію у кількох мікрорайонах Луцька немає світла
Мешканці центральної частини Луцька та мікрорайону Балка скаржаться на відсутність електроенергії.

Масові відключення виникли через аварію, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньобленерго".

"Відсутність електропостачання в центральній частині міста спричинено аварійною ситуацією на ПС-110 кВ "Луцьк-101", наразі оперативно-виїздні бригади проводять обстеження обладнання. Частково споживачам подали напругу.

По мікрорайону Балка теж ще проводять обстеження та встановлюють причини знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

Загалом по місту залучено три оперативно-виїзні бригади.

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Теги: світло, відключення, Волиньобленерго, аварія
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