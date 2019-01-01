У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9
Сьогодні, 09:21
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома маршрутами – №4 та №9.
Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що за результатами проведення попереднього конкурсу на перевезення пасажирів, який відбувся 26 березня, єдиного претендента ПрАТ «Луцьке АТП 10701» не допустили до участі.
Причина – недостатня кількість транспортних засобів. Відтак, виникла необхідність повторного проведення конкурсу за маршрутами №4 «Вересневе — Адреналін Сіті» та №9 «Теремнівська — с.Рованці (церква)».
За маршрутом №4 на сьогодні діє тимчасовий договір на перевезення пасажирів до 17 травня. Маршрут №9 до проведення конкурсу також тимчасово обслуговуватиме ПрАТ «Луцьке АТП 10701».
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Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що за результатами проведення попереднього конкурсу на перевезення пасажирів, який відбувся 26 березня, єдиного претендента ПрАТ «Луцьке АТП 10701» не допустили до участі.
Причина – недостатня кількість транспортних засобів. Відтак, виникла необхідність повторного проведення конкурсу за маршрутами №4 «Вересневе — Адреналін Сіті» та №9 «Теремнівська — с.Рованці (церква)».
За маршрутом №4 на сьогодні діє тимчасовий договір на перевезення пасажирів до 17 травня. Маршрут №9 до проведення конкурсу також тимчасово обслуговуватиме ПрАТ «Луцьке АТП 10701».
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