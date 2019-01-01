вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9

У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома маршрутами – №4 та №9.

Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що за результатами проведення попереднього конкурсу на перевезення пасажирів, який відбувся 26 березня, єдиного претендента ПрАТ «Луцьке АТП 10701» не допустили до участі.

Причина – недостатня кількість транспортних засобів. Відтак, виникла необхідність повторного проведення конкурсу за маршрутами №4 «Вересневе — Адреналін Сіті» та №9 «Теремнівська — с.Рованці (церква)».

За маршрутом №4 на сьогодні діє тимчасовий договір на перевезення пасажирів до 17 травня. Маршрут №9 до проведення конкурсу також тимчасово обслуговуватиме ПрАТ «Луцьке АТП 10701».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки грошей у Луцьку даватимуть на відпочинок атовців та членів сімей загиблих
Сьогодні, 09:39
У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя
Сьогодні, 09:35
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9
Сьогодні, 09:21
У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 3 квітня
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою
26 березень, 14:57
У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО
21 березень, 00:26
У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки
16 березень, 20:02
У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні
05 березень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу
Сьогодні, 09:42
 0
Скільки грошей у Луцьку даватимуть на відпочинок атовців та членів сімей загиблих
Сьогодні, 09:39
 0
У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:14
 0
Медіа
відео
1/8