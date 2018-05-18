У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу





Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Із вулиці Яровиця, 8а заберуть чотири банери на металевих каркасах. Ще один банер без відповідних дозволів на розміщення демонтують на вулиці Шевченка, 13.



Також заберуть із вулиці Червоного Хреста, 8 наземний щит, власником якого є ПАТ «Державний ощадний банк України».

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