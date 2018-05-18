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У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу

У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу
У Луцьку демонтують низку засобів зовнішньої реклами.

Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Із вулиці Яровиця, 8а заберуть чотири банери на металевих каркасах. Ще один банер без відповідних дозволів на розміщення демонтують на вулиці Шевченка, 13.

Також заберуть із вулиці Червоного Хреста, 8 наземний щит, власником якого є ПАТ «Державний ощадний банк України».

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Теги: реклама, демонтаж, Луцьк
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