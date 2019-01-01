Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом
Сьогодні, 13:56
Головний спеціаліста відділу надання адміністративних послуг управління Укртрансбезпеки у Волинській області, якого викрили на систематичному отриманні хабарів, відбувся штрафом у 20400 гривень і забороною рік обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади.
Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.
Нагадаємо, у лютому працівники СБУ встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.
Правоохоронці затримали чоловіка у Ковелі під час отримання чергового хабара у розмірі 100 доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще один факт отримання зловмисником аналогічної суми.
Як йдеться у вироку, чоловік беззастережно визнав свою винуватість.
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Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.
Нагадаємо, у лютому працівники СБУ встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.
Правоохоронці затримали чоловіка у Ковелі під час отримання чергового хабара у розмірі 100 доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще один факт отримання зловмисником аналогічної суми.
Як йдеться у вироку, чоловік беззастережно визнав свою винуватість.
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