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Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом

Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом
Головний спеціаліста відділу надання адміністративних послуг управління Укртрансбезпеки у Волинській області, якого викрили на систематичному отриманні хабарів, відбувся штрафом у 20400 гривень і забороною рік обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади.

Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.

Нагадаємо, у лютому працівники СБУ встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Ковелі під час отримання чергового хабара у розмірі 100 доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще один факт отримання зловмисником аналогічної суми.

Як йдеться у вироку, чоловік беззастережно визнав свою винуватість.

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Теги: хабар, Укртрансбезпека, Волинь
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