Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом

Головний спеціаліста відділу надання адміністративних послуг управління Укртрансбезпеки у Волинській області, якого викрили на систематичному отриманні хабарів, відбувся штрафом у 20400 гривень і забороною рік обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади.Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.Нагадаємо, у лютому працівники СБУ встановили, щоза надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.Правоохоронці затримали чоловіка у Ковелі під час отримання чергового хабара у розмірі 100 доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще один факт отримання зловмисником аналогічної суми.Як йдеться у вироку, чоловік беззастережно визнав свою винуватість.