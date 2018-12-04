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Волиняни боргують за газ понад 600 000 000 гривень

Волиняни боргують за газ понад 600 000 000 гривень
На кінець лютого мешканці Волині заборгували 608,9 мільйона гривень за газ.

Про це повідомляє ГУ статистики в області.

За централізоване опалення та постачання гарячої води волиняни боргують 129 мільйонів гривень, 29,3 мільйона – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 27,7 мільйона – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 7,5 мільйона – за вивезення побутових відходів.

У січні–лютому населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 617,3 мільйона гривень. Рівень сплати становив 84,1% до нарахованої суми.


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Теги: комуналка, борги
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