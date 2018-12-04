Волиняни боргують за газ понад 600 000 000 гривень





Про це повідомляє ГУ статистики в області.



За централізоване опалення та постачання гарячої води волиняни боргують 129 мільйонів гривень, 29,3 мільйона – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 27,7 мільйона – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 7,5 мільйона – за вивезення побутових відходів.



У січні–лютому населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 617,3 мільйона гривень. Рівень сплати становив 84,1% до нарахованої суми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кінець лютого мешканці Волині заборгували 608,9 мільйона гривень за газ.Про це повідомляє ГУ статистики в області.За централізоване опалення та постачання гарячої води волиняни боргують 129 мільйонів гривень, 29,3 мільйона – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 27,7 мільйона – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 7,5 мільйона – за вивезення побутових відходів.У січні–лютому населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 617,3 мільйона гривень. Рівень сплати становив 84,1% до нарахованої суми.

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