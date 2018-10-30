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У Луцьку на хабарі затримали скандального головного «земельника» Волині. ФОТО

У Луцьку на хабарі затримали скандального головного «земельника» Волині. ФОТО
У Луцьку співробітники Управління захисту економіки затримали на хабарі очільника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Олеся Іващенка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Так, надвечір середи, 3 квітня, правоохоронці затримали Олеся Іващенка на проспекті Перемоги, поблизу Волиньводпроекту.

Суму хабара наразі не розголошують.

Деталі - згодом.

Нагадаємо, що восени Олесь Іващенко після гучного скандалу з атовцями написав заяву на звільнення. Тоді атовці були обурені тим, що їхні заяви щодо отримання земельної ділянки відхиляли через безглузді помилки, наприклад пунктуаційні, натомість землю роздавали людям із інших областей.

А депутат Луцькради Микола Собуцький назвав Олеся Іващенка "сєпаром українським звичайним", позаяк, останній у 2014 році обіймав посаду заступника директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства України.

І він, зловживаючи своїми службовими обов’язками, одержав неправомірну вигоду. У результаті його дій Міноборони недоотримало по спеціальному фонду грошові кошти у розмірі 57,29 млн грн.

Окрім того, члени громадської ради при Волинській ОДА зверталися до Олександра Савченка з пропозицією поставити питання перед першими особами держави щодо негайного звільнення із займаної посади Олеся Іващенка.

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Теги: Олесь Іващенко, Держгеокадастр, хабар, затримання
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Коментарі 1
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Так він не на посаді з минулого четверга, за що йому давати хабара якщо він нічого не вирішує?
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