У Луцьку на хабарі затримали скандального головного «земельника» Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:02
У Луцьку співробітники Управління захисту економіки затримали на хабарі очільника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Олеся Іващенка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, надвечір середи, 3 квітня, правоохоронці затримали Олеся Іващенка на проспекті Перемоги, поблизу Волиньводпроекту.
Суму хабара наразі не розголошують.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, що восени Олесь Іващенко після гучного скандалу з атовцями написав заяву на звільнення. Тоді атовці були обурені тим, що їхні заяви щодо отримання земельної ділянки відхиляли через безглузді помилки, наприклад пунктуаційні, натомість землю роздавали людям із інших областей.
А депутат Луцькради Микола Собуцький назвав Олеся Іващенка "сєпаром українським звичайним", позаяк, останній у 2014 році обіймав посаду заступника директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства України.
І він, зловживаючи своїми службовими обов’язками, одержав неправомірну вигоду. У результаті його дій Міноборони недоотримало по спеціальному фонду грошові кошти у розмірі 57,29 млн грн.
Окрім того, члени громадської ради при Волинській ОДА зверталися до Олександра Савченка з пропозицією поставити питання перед першими особами держави щодо негайного звільнення із займаної посади Олеся Іващенка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, надвечір середи, 3 квітня, правоохоронці затримали Олеся Іващенка на проспекті Перемоги, поблизу Волиньводпроекту.
Суму хабара наразі не розголошують.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, що восени Олесь Іващенко після гучного скандалу з атовцями написав заяву на звільнення. Тоді атовці були обурені тим, що їхні заяви щодо отримання земельної ділянки відхиляли через безглузді помилки, наприклад пунктуаційні, натомість землю роздавали людям із інших областей.
А депутат Луцькради Микола Собуцький назвав Олеся Іващенка "сєпаром українським звичайним", позаяк, останній у 2014 році обіймав посаду заступника директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства України.
І він, зловживаючи своїми службовими обов’язками, одержав неправомірну вигоду. У результаті його дій Міноборони недоотримало по спеціальному фонду грошові кошти у розмірі 57,29 млн грн.
Окрім того, члени громадської ради при Волинській ОДА зверталися до Олександра Савченка з пропозицією поставити питання перед першими особами держави щодо негайного звільнення із займаної посади Олеся Іващенка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так він не на посаді з минулого четверга, за що йому давати хабара якщо він нічого не вирішує?
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