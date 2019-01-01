Пацієнта, який втік з психлікарні в Липинах, знайшли





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в медустанові.



Нагадаємо, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні №1. Однак



Як повідомили у лікарні, 36-річного мешканця Ратнівського району знайшли на наступний день після зникнення - 2 квітня близько 11:00. Його життю нічого не загрожує. Нині він перебуває вдома.



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