Пацієнта, який втік з психлікарні в Липинах, знайшли
Сьогодні, 09:41
Чоловіка, який втік з психіатричної лікарні в Липинах, знайшли.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в медустанові.
Нагадаємо, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні №1. Однак покинув медзаклад 1 квітня близько 21-ї години. Його розшукували.
Як повідомили у лікарні, 36-річного мешканця Ратнівського району знайшли на наступний день після зникнення - 2 квітня близько 11:00. Його життю нічого не загрожує. Нині він перебуває вдома.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в медустанові.
Нагадаємо, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні №1. Однак покинув медзаклад 1 квітня близько 21-ї години. Його розшукували.
Як повідомили у лікарні, 36-річного мешканця Ратнівського району знайшли на наступний день після зникнення - 2 квітня близько 11:00. Його життю нічого не загрожує. Нині він перебуває вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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