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Пацієнта, який втік з психлікарні в Липинах, знайшли

Пацієнта, який втік з психлікарні в Липинах, знайшли
Чоловіка, який втік з психіатричної лікарні в Липинах, знайшли.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в медустанові.

Нагадаємо, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні №1. Однак покинув медзаклад 1 квітня близько 21-ї години. Його розшукували.

Як повідомили у лікарні, 36-річного мешканця Ратнівського району знайшли на наступний день після зникнення - 2 квітня близько 11:00. Його життю нічого не загрожує. Нині він перебуває вдома.

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Теги: медицина, психіатрична лікарня, Липини
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