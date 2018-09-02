Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка

Юлія Гірдвіліс розповіла про декілька нестандартних викликів лучан у поліцію.



Про це вона розповіла у ефірі Луцького Радіо, передає



Зокрема, патрульна зізналась, що одного разу на лінію «102» зателефонувала жінка з проханням викликати газову службу.



«Ми питаємо, чи є там якась критична ситуація, бо наряд туди вже летить. Адже може там людину потрібно вивести із приміщення. Жінка відповідає: «Та ні, просто у мене конфорка вже погано працює у плиті. То я думаю, може, звідти газ піде раптом», – розповіла патрульна.



Також вона зізналась, що бували аналогічні дзвінки із проханням викликати швидку допомогу.



«З одного боку, це показує рівень довіри до поліції. Але люди повинні чітко розуміти, чому саме вони дзвонять у поліцію. Бо багато викликів таких, які ми не компетентні вирішувати», – підсумувала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліцейськарозповіла про декілька нестандартних викликів лучан у поліцію.Про це вона розповіла у ефірі Луцького Радіо, передає Перший Зокрема, патрульна зізналась, що одного разу на лінію «102» зателефонувала жінка з проханням викликати газову службу.«Ми питаємо, чи є там якась критична ситуація, бо наряд туди вже летить. Адже може там людину потрібно вивести із приміщення. Жінка відповідає: «Та ні, просто у мене конфорка вже погано працює у плиті. То я думаю, може, звідти газ піде раптом», – розповіла патрульна.Також вона зізналась, що бували аналогічні дзвінки із проханням викликати швидку допомогу.«З одного боку, це показує рівень довіри до поліції. Але люди повинні чітко розуміти, чому саме вони дзвонять у поліцію. Бо багато викликів таких, які ми не компетентні вирішувати», – підсумувала вона.

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