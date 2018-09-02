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Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка

Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка
Патрульна поліцейська Юлія Гірдвіліс розповіла про декілька нестандартних викликів лучан у поліцію.

Про це вона розповіла у ефірі Луцького Радіо, передає Перший.

Зокрема, патрульна зізналась, що одного разу на лінію «102» зателефонувала жінка з проханням викликати газову службу.

«Ми питаємо, чи є там якась критична ситуація, бо наряд туди вже летить. Адже може там людину потрібно вивести із приміщення. Жінка відповідає: «Та ні, просто у мене конфорка вже погано працює у плиті. То я думаю, може, звідти газ піде раптом», – розповіла патрульна.

Також вона зізналась, що бували аналогічні дзвінки із проханням викликати швидку допомогу.

«З одного боку, це показує рівень довіри до поліції. Але люди повинні чітко розуміти, чому саме вони дзвонять у поліцію. Бо багато викликів таких, які ми не компетентні вирішувати», – підсумувала вона.

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Теги: поліція, курйоз
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