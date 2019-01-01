Пішла з орендованої квартири і зникла: на Волині шукають 16-річну дівчину
Сьогодні, 08:51
Увечері 4 квітня в чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява про те, що в період з 2 квітня зникла Шинкарук Вікторія Сергіївна, 14.05.2002 року народження.
Про це йдеться на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар у Facebook.
Відомо, що дівчина пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1, що місті Володимир-Волинський.
Прикмети неповнолітньої: зріст 160 - 170см., волосся русявого кольору. Була одягнена в шкіряну куртку чорного кольору, коротку спідницю синього кольору та світлі колготи.
У випадку встановлення місцязнаходження неповнолітньої просять телефонувати на номер 102 або 0669624863.
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Про це йдеться на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар у Facebook.
Відомо, що дівчина пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1, що місті Володимир-Волинський.
Прикмети неповнолітньої: зріст 160 - 170см., волосся русявого кольору. Була одягнена в шкіряну куртку чорного кольору, коротку спідницю синього кольору та світлі колготи.
У випадку встановлення місцязнаходження неповнолітньої просять телефонувати на номер 102 або 0669624863.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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