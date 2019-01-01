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Пішла з орендованої квартири і зникла: на Волині шукають 16-річну дівчину

Пішла з орендованої квартири і зникла: на Волині шукають 16-річну дівчину
Увечері 4 квітня в чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява про те, що в період з 2 квітня зникла Шинкарук Вікторія Сергіївна, 14.05.2002 року народження.

Про це йдеться на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар у Facebook.

Відомо, що дівчина пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1, що місті Володимир-Волинський.

Прикмети неповнолітньої: зріст 160 - 170см., волосся русявого кольору. Була одягнена в шкіряну куртку чорного кольору, коротку спідницю синього кольору та світлі колготи.

У випадку встановлення місцязнаходження неповнолітньої просять телефонувати на номер 102 або 0669624863.

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Теги: Вікторія Шинкарук, Волинь, розшук
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