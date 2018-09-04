«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради
Сьогодні, 19:33
У Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля приміщення міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела, чоловік був у відчаї і звинувачував міську владу у бездіяльності. Зокрема, чоловік кричав: «Все проср*ли».
Його забрала карета швидкої медичної допомоги.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела, чоловік був у відчаї і звинувачував міську владу у бездіяльності. Зокрема, чоловік кричав: «Все проср*ли».
Його забрала карета швидкої медичної допомоги.
Деталі - згодом.
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