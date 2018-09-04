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«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради

«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради
У Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля приміщення міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела, чоловік був у відчаї і звинувачував міську владу у бездіяльності. Зокрема, чоловік кричав: «Все проср*ли».

Його забрала карета швидкої медичної допомоги.

Деталі - згодом.

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Теги: самопідпал, Луцьк, міська рада
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