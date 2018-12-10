Скандального «земельника», який у Луцьку погорів на хабарі, взяли під варту

Олеся Іващенка взяли під варту.



Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.



У п'ятницю, 5 квітня, Личаківський районний суд м. Львова обрав заступнику начальника Головного управління Держгеокадастру у Сумській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Як альтернативу, суд визначив можливість внесення застави – 998 920 грн.



Окрім того, вирішується питання щодо відсторонення вказаної особи від займаної посади.



Нагадаємо, що за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області та за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Волинській області задокументовано















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