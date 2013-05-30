Вишукані наряди і граційні танці: у Луцьку відбулася головна світська подія весни. ФОТО





Фундаторами заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно із всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».



За словами організаторів, метою цього заходу є впровадження і популяризація нового формату культурно – мистецького дозвілля серед жителів та гостей міста, а також допомога у розвитку благодійного руху на Волині. Кошти, які отримали від цього заходу, направлять на придбання кардіологічного обладнання для хворих дітей.



Координаторка ГО «Серце до серця» на Волині Ангеліна Дацюк розповіла, що цьогорічна «IMPREZA» відбувається в рамках чотирнадцятої всеукраїнської благодійної акції.







«Щороку ми об’єднуємось усією Україною, щоб купити сучасне медичне обладнання у кожну обласну лікарню», – розповідає Ангеліна і додає: «Дякую Богу, що я маю здоров’я, щоб допомагати іншим людям». У вітальному слові зі сцени вона висловила вдячність усім, хто прийшов на подію і долучився до допомоги.



Відвідати благодійний бал у супроводі камерного оркестру «Кантабіле», «Шанс Music» і Геннадія Гусєнцева та джазової формації «Рузус блюз» з Інною Кириченко прийшло більше тисячі людей.



Елегантні панянки були у неймовірних сукнях, чоловіки ж одягнули фраки та костюми із метеликами. Програма була насиченою, як у вокальному, так і у хореографічному напрямках.







На гостей чекали цікаві майстер-класи від головного танцмейстера балу Олександра Кашевського із вальсу, танго та фокстроту. Окрім цього, вивчали елементи рухів латино – американської програми від луцького сальса-клубу.



Атмосфера заходу була схожаю на якийсь із тих балів, які на Волині організовували багато років тому. Про це та інші цікавинки традицій урочистих прийомів Полісся розповідала історик та краєзнавець Тетяна Яцечко–Блаженко у спікер-зоні разом із начальником управління туризму і промоції міста Катериною Теліпською.



СНУ імені Лесі Українки організовує благодійний університетський бал, починаючи із 2008 року. Щорічно проводять збір коштів за найбільш необхідними напрямками допомоги потребуючим. Цьогоріч концепцію заходу вирішили вдосконалити і перенести бал на новий рівень. Організатори переконані, що такий підхід допоможе залучити більшу кількість небайдужих людей і вдосконалити сам захід.

«Разом ми повинні намагатися зробити усе можливе, аби допомогти тим діткам, які цього потребують найбільше», - звернувся до гостей відомий шоу-мен Сергій Скулинець.







Урочисто відкрили подію традиційним маршовим вальсом дебютантів у виконанні студентів СНУ.



Дівчата у білих сукнях разом зі своїми партнерами боролися за титул короля і королеви, яких мали визначити наприкінці події.



«Я сьогодні у весільному платті, все так хвилююче. Це перший бал у моєму житті, тим більше такого рівня. Неймовірна атмосфера, прекрасні люди і висока місія - це варте того, щоб працювати над кожним номером і виходом. Видно, що організатори вкладали сюди свою душу», – ділиться враженнями дебютантка балу Оксана.



Родзинкою вечора став також вихід на паркет особливих діток із номером «Сонячний вальс». Зал був у захваті від зворушливого дійства і нагородив юних танцівників шквалом оплесків.



Танцювали також аматори з ансамблю бального танцю «Юність» й гості з інших хореографічних студій, а у залі музею зібралися справжні поціновувачі високого мистецтва.



Гості балу мали змогу сфотографуватися на фоні численних фотозон, а також скуштувати чогось смачненького у фуд-зоні.



На додачу цю світську подію прикрасили модні покази брендового одягу від Наталії Ісаєвої та студії «Арт ледіс». Екстравагантний та сміливий стиль розбавив захід свіжими нотками високого смаку.







«Ми займаємось важливою справою, вдячні кожному, хто сьогодні долучився до цієї благодійної події, яка стала ще й культурним рушієм нашого рідного міста», – сказав наостанок Сергій Скулинець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 5 квітня, зала Музею сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку приймала вишуканих гостей на благодійній урочистій події «IMPREZA LUBARTA» Фундаторами заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно із всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».За словами організаторів, метою цього заходу є впровадження і популяризація нового формату культурно – мистецького дозвілля серед жителів та гостей міста, а також допомога у розвитку благодійного руху на Волині. Кошти, які отримали від цього заходу, направлять на придбання кардіологічного обладнання для хворих дітей.Координаторка ГО «Серце до серця» на Волинірозповіла, що цьогорічна «IMPREZA» відбувається в рамках чотирнадцятої всеукраїнської благодійної акції.«Щороку ми об’єднуємось усією Україною, щоб купити сучасне медичне обладнання у кожну обласну лікарню», – розповідає Ангеліна і додає: «Дякую Богу, що я маю здоров’я, щоб допомагати іншим людям». У вітальному слові зі сцени вона висловила вдячність усім, хто прийшов на подію і долучився до допомоги.Відвідати благодійний бал у супроводі камерного оркестру «Кантабіле», «Шанс Music» іта джазової формації «Рузус блюз» зприйшло більше тисячі людей.Елегантні панянки були у неймовірних сукнях, чоловіки ж одягнули фраки та костюми із метеликами. Програма була насиченою, як у вокальному, так і у хореографічному напрямках.На гостей чекали цікаві майстер-класи від головного танцмейстера балуіз вальсу, танго та фокстроту. Окрім цього, вивчали елементи рухів латино – американської програми від луцького сальса-клубу.Атмосфера заходу була схожаю на якийсь із тих балів, які на Волині організовували багато років тому. Про це та інші цікавинки традицій урочистих прийомів Полісся розповідала історик та краєзнавецьу спікер-зоні разом із начальником управління туризму і промоції містаСНУ імені Лесі Українки організовує благодійний університетський бал, починаючи із 2008 року. Щорічно проводять збір коштів за найбільш необхідними напрямками допомоги потребуючим. Цьогоріч концепцію заходу вирішили вдосконалити і перенести бал на новий рівень. Організатори переконані, що такий підхід допоможе залучити більшу кількість небайдужих людей і вдосконалити сам захід.«Разом ми повинні намагатися зробити усе можливе, аби допомогти тим діткам, які цього потребують найбільше», - звернувся до гостей відомий шоу-менУрочисто відкрили подію традиційним маршовим вальсом дебютантів у виконанні студентів СНУ.Дівчата у білих сукнях разом зі своїми партнерами боролися за титул короля і королеви, яких мали визначити наприкінці події.«Я сьогодні у весільному платті, все так хвилююче. Це перший бал у моєму житті, тим більше такого рівня. Неймовірна атмосфера, прекрасні люди і висока місія - це варте того, щоб працювати над кожним номером і виходом. Видно, що організатори вкладали сюди свою душу», – ділиться враженнями дебютантка балуРодзинкою вечора став також вихід на паркет особливих діток із номером «Сонячний вальс». Зал був у захваті від зворушливого дійства і нагородив юних танцівників шквалом оплесків.Танцювали також аматори з ансамблю бального танцю «Юність» й гості з інших хореографічних студій, а у залі музею зібралися справжні поціновувачі високого мистецтва.Гості балу мали змогу сфотографуватися на фоні численних фотозон, а також скуштувати чогось смачненького у фуд-зоні.На додачу цю світську подію прикрасили модні покази брендового одягу відта студії «Арт ледіс». Екстравагантний та сміливий стиль розбавив захід свіжими нотками високого смаку.«Ми займаємось важливою справою, вдячні кожному, хто сьогодні долучився до цієї благодійної події, яка стала ще й культурним рушієм нашого рідного міста», – сказав наостанок Сергій Скулинець.

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