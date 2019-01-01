Україна з неба: зняли вражаюче відео про Волинь





Саме такою побачили Волинь під час експедиції учасники відомого проекту



У ролик, щоправда, із того, що нині територіально є Волинню, потрапили лише 2 об'єкти з Луцька - Будинок скульптора і замок Любарта.



Окрім того, у цьому відео: тунель кохання (Клевань), Острозька академія (Острог), санна траса (Кременець), Тараканівський форт (поблизу міста Дубно), історико-культурний заповідник «Самчики» (Самчики), монастир Босих Кармелітів (Бердичів), будиночок рибалки (Старий Солотвин).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь – стародавній український регіон, що виходить далеко за межі сучасної Волинської області. Північний Захід України ділить Волинь із Поліссям. На Волині з'явився один із перших університетів Східної Європи, саме тут єдина в Україні санна траса і неймовірний тунель кохання, до якого з'їжджаються з усього світу.Саме такою побачили Волинь під час експедиції учасники відомого проекту Ukrainer й зобразили це у неймовірному відео з висоти.У ролик, щоправда, із того, що нині територіально є Волинню, потрапили лише 2 об'єкти з Луцька - Будинок скульптора і замок Любарта.Окрім того, у цьому відео: тунель кохання (Клевань), Острозька академія (Острог), санна траса (Кременець), Тараканівський форт (поблизу міста Дубно), історико-культурний заповідник «Самчики» (Самчики), монастир Босих Кармелітів (Бердичів), будиночок рибалки (Старий Солотвин).

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