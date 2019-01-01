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Україна з неба: зняли вражаюче відео про Волинь

Україна з неба: зняли вражаюче відео про Волинь
Волинь – стародавній український регіон, що виходить далеко за межі сучасної Волинської області. Північний Захід України ділить Волинь із Поліссям. На Волині з'явився один із перших університетів Східної Європи, саме тут єдина в Україні санна траса і неймовірний тунель кохання, до якого з'їжджаються з усього світу.

Саме такою побачили Волинь під час експедиції учасники відомого проекту Ukrainer й зобразили це у неймовірному відео з висоти.

У ролик, щоправда, із того, що нині територіально є Волинню, потрапили лише 2 об'єкти з Луцька - Будинок скульптора і замок Любарта.

Окрім того, у цьому відео: тунель кохання (Клевань), Острозька академія (Острог), санна траса (Кременець), Тараканівський форт (поблизу міста Дубно), історико-культурний заповідник «Самчики» (Самчики), монастир Босих Кармелітів (Бердичів), будиночок рибалки (Старий Солотвин).



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Теги: Ukrainer, Волинь
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