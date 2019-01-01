«Сучасний Моцарт» з Волині підкорив шоу «Дивовижні люди». ВІДЕО

із Любомля називають сучасним. Він так само віртуозно грає на фортепіано і скрипці, а ще пише музику.Про це йдеться у 7-му випуску шоу «Дивовижні люди» на телеканалі «Україна» за суботу, 6 квітня.Хлопець володіє неймовірним слухом: він може перетворювати кожен звук в ноту. «Я чую те, що не чують інші», – каже Юрій.Про свої навички він дізнався ще в дитинстві, коли «розклав» по нотах звук, який виникав під час розпилювання дров.Мама Юріякаже, що одного дня син підійшов до неї і сказав, що: «От там люди ріжуть дрова і звучить така-то-така-то нота», – жінка була здивована цією заявою своєї дитини, але бачила, що він був особливим. Згодом це підтвердили.Хлопець з абсолютним слухом грав в оркестрі на скрипці, проте раптово у нього почалися болі в руці. Юрію ставили різні діагнози, але допомогти ніхто не міг, і з часом йому довелося відмовитися від гри на інструменті.«Мені здавалося, що моє життя закінчилося ... Але я сказав собі: «Можливо, я можу допомогти собі, використовуючи слух?» Почав робити музичні аранжування та заробляти таким чином. Я чую те, чого не чують інші. Кожен звук можу переводити в ноти», - розповів учасник проекту «Дивовижні люди».На шоу для Юрія приготували складне випробування: він повинен був ідентифікувати три музичних твори, проте без звуку, орієнтуючись лише на рухи пальців піаніста. Випробовував учасника відомий піаніст-віртуозЮрій із завданням впорався. Не зважаючи на те, що експериментатор Хмара намагався заплутати Юрія і грати кожен із музичних творів трішки по-своєму.Мама Юрія, яка сиділа у залі, ледь стримувала сльозі радості за сина. А талант хлопця відзначив кожен із членів журі.