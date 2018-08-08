вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Великдень призначили додатковий поїзд через Волинь

На Великдень призначили додатковий поїзд через Волинь
Укрзалізниця призначила 13 пасажирських поїздів на Великодні та травневі свята. Серед них - "Київ—Ковель".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд № 197/198 Київ—Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва - о 6.17, прибуття до Ковеля - о 15.11.

Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11.27 та прибуде до Києва о 20.45.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поїзд, свята, розклад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 квітня
Сьогодні, 19:00
На Великдень призначили додатковий поїзд через Волинь
Сьогодні, 18:49
Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
Сьогодні, 18:34
Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів
Сьогодні, 18:18
Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди
08 серпень, 2018, 19:42
На Львівській залізниці - тимчасові зміни у розкладі руху поїздів На Львівській залізниці - тимчасові зміни у розкладі руху поїздів
03 листопад, 2015, 09:40
У жовтні поїзд Ковель – Новоолексіївка курсуватиме щоденно У жовтні поїзд Ковель – Новоолексіївка курсуватиме щоденно
30 вересень, 2015, 14:21
Поїзд Ковель-Львів-Ковель не курсуватиме один день Поїзд Ковель-Львів-Ковель не курсуватиме один день
23 липень, 2015, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
На Великдень призначили додатковий поїзд через Волинь
Сьогодні, 18:49
 0
Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
Сьогодні, 18:34
 0
Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів
Сьогодні, 18:18
 0
Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8