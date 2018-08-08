На Великдень призначили додатковий поїзд через Волинь

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Укрзалізниця призначила 13 пасажирських поїздів на Великодні та травневі свята. Серед них - "Київ—Ковель".
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Поїзд № 197/198 Київ—Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва - о 6.17, прибуття до Ковеля - о 15.11.
Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11.27 та прибуде до Києва о 20.45.
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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Поїзд № 197/198 Київ—Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва - о 6.17, прибуття до Ковеля - о 15.11.
Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11.27 та прибуде до Києва о 20.45.
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