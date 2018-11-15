У Ковелі знайшли труп: поліція розповіла деталі
Сьогодні, 17:21
У Ковелі на вулиці Євгена Коновальця виявили мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Подія трапилася у ніч на понеділок, 8 квітня, про це у коментарі Інформаційному Агентству «ВолиньPost» повідомили у секторі комунікації ГУНП.
На місце події відразу ж виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу померлого. Ним виявився 36-річний житель Ковеля.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Наразі відомо, що поліція підозрює у скоєнні цього злочину раніше неодноразово судимого 27-річного жителя Ковеля. Вирішується питання щодо затримання зловмисника у порядку статті 208 кримінально – процесуального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.
Підозрюваний чоловік притягувався до відповідальності і раніше за умисне надання тілесних ушкоджень середньої важкості та незаконне поводження зі зброєю. Слідство триває.
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Подія трапилася у ніч на понеділок, 8 квітня, про це у коментарі Інформаційному Агентству «ВолиньPost» повідомили у секторі комунікації ГУНП.
На місце події відразу ж виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу померлого. Ним виявився 36-річний житель Ковеля.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Наразі відомо, що поліція підозрює у скоєнні цього злочину раніше неодноразово судимого 27-річного жителя Ковеля. Вирішується питання щодо затримання зловмисника у порядку статті 208 кримінально – процесуального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.
Підозрюваний чоловік притягувався до відповідальності і раніше за умисне надання тілесних ушкоджень середньої важкості та незаконне поводження зі зброєю. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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