На Волині підприємець подаватиме в суд на директорку школи

Підприємецьподаватиме позов до суду на директорку школи села Радомишль Луцького районучерез те, що, на переконання чоловіка, педагог у школі поширила інформацію, яка не є правдивою та псує репутацію сім’ї та підприємства.За інформацією Ігоря Гача та його дружини, Лариса Борейко на уроці української мови сказала учням, щоб готувалися до ЗНО, оскільки його «купити» неможливо, бо «навіть Гач не купив синові ЗНО». Мовляв, син підприємця ходив до репетиторів і склав ЗНО з української мови лише на 6 балів. Ігор Гач додав, що його син вже давно не навчається у школі в Радомишлі, а про таку розмову директорки на уроці йому розповіли по сторонні люди, отже – інформація швидко поширилася селом.«Виходить, мене звинуватили фактично у криміналі. Бо я нібито намагався купити ЗНО своєму синові, але не зміг. Зрозумійте, ця інформація швидко поширилася селами району. Я підприємець, займаюся постачанням продуктів харчування в навчальні заклади, працюю з багатьма головами ОТГ і директорами шкіл. Люди почують цей наклеп і подумають, що ми аферисти. Це підрив авторитету», – розповів Ігор Гач і зауважив, що під час розмови, яка нещодавно відбулася з директоркою школи остання сказала, що нічого такого не казала.Його дружина додала, що сина, який раніше навчався у школі села Радомишль, забрали з навчального закладу саме через непорозуміння з вчителем української мови, директором школи Ларисою Борейко.«Таке враження, що розбишак вона любить, а спокійних дітей – ні. Більше того, у тій ситуації, яка зараз склалася, директор виставила нашого сина тупим. Насправді ж випускники школи Радомишля, в яких вона вчила українську мову, погано склали ЗНО з цього предмету», – додала жінка.Ігор Гач же каже, що його тепер найбільше хвилює питання узагалі того, як може очолювати навчальний заклад і чогось навчити дітей людина, яка здатна оббріхувати.«Ми обов’язково звернемося в суд», – запевнив чоловік.Сама ж Лариса Борейко каже, що не мала поганих намірів. За її словами, на уроці вона наголосила на важливості ретельної підготовки до ЗНО. Мовляв, це те, результати чого неможливо купити.«Ігор Гач – одна з найзаможніших людей у тому селі. Я і сказала, що навіть він не купував результати ЗНО своєму синові. Нещодавно підприємець викликав мене до себе. Я поїхала. Він почав викривлено це подавати. Я сказала, що не те мала на увазі, не так говорила. Сказала: «Вибачте, якщо щось не так», але йому цих вибачень виявилося замало. Потім Гач ще при начальнику районного відділу освіти продовжував на мене тиснути. Я там ще кілька разів вибачилася», – розповіла жінка, запевняючи, що жодним чином не мала намірів сказати на підприємця чи його сина щось погане. Борейко також додала, що всі її випускники минулого року склали ЗНО з української мови на достатньому або середньому рівні.Зрештою, як було насправді у ситуації, що склалася, з’ясовуватиме суд, якщо позов від підприємця таки буде.