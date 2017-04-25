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Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО

Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Відомий рівненський фотограф Олександр Харват опублікував добірку світлин з рівненського Полісся.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці у facebook.

В об'єктив фотоапарата потрапили помпи, чоловіки, що працюють у воді, вимите коріння дерев і ями, які залишилися після роботи помп і тепер нагадують місячні кратери.

"Ах, мальовничий поліський бурштиновий край... як тут не легко це все бачити, як тут не легко працювати...", - підписав світлини Олександр Харват.

Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО



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Теги: бурштин, ліс, краєвид, помпа, фотограф
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Коментарі 1
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Варвари.
Всі все знають, хто добува, хто скуповує, хто збуває - і не можуть зупинити?
НЕ ХОЧУТЬ!
Зміна в законодавство - довічне за таке без варіантів і лопату в руки, хай відновлюють ландшафти.
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