Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО

Олександр Харват опублікував добірку світлин з рівненського Полісся.



Фотографії він розмістив на своїй сторінці у



В об'єктив фотоапарата потрапили помпи, чоловіки, що працюють у воді, вимите коріння дерев і ями, які залишилися після роботи помп і тепер нагадують місячні кратери.



"Ах, мальовничий поліський бурштиновий край... як тут не легко це все бачити, як тут не легко працювати...", - підписав світлини Олександр Харват.









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