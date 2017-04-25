Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 07:38
Відомий рівненський фотограф Олександр Харват опублікував добірку світлин з рівненського Полісся.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у facebook.
В об'єктив фотоапарата потрапили помпи, чоловіки, що працюють у воді, вимите коріння дерев і ями, які залишилися після роботи помп і тепер нагадують місячні кратери.
"Ах, мальовничий поліський бурштиновий край... як тут не легко це все бачити, як тут не легко працювати...", - підписав світлини Олександр Харват.
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Фотографії він розмістив на своїй сторінці у facebook.
В об'єктив фотоапарата потрапили помпи, чоловіки, що працюють у воді, вимите коріння дерев і ями, які залишилися після роботи помп і тепер нагадують місячні кратери.
"Ах, мальовничий поліський бурштиновий край... як тут не легко це все бачити, як тут не легко працювати...", - підписав світлини Олександр Харват.
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Коментарі 1
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