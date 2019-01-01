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Агресивні собаки «тероризують» район у Луцьку

Агресивні собаки «тероризують» район у Луцьку
У Луцьку в період з 25 березня до 7 квітня отримали 8 повідомлень стосовно безпритульних псів.

Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що скаржилися на безпритульних собак мешканці Привокзальної, Марка Вовчка, Дружби Народів.

Окрім того, неодноразово отримували нарікання на велику кількість агресивних собак на вулиці Даньшина біля тролейбусного ДЕПО.

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Теги: собаки, Луцьк
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