Агресивні собаки «тероризують» район у Луцьку





Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що скаржилися на безпритульних собак мешканці Привокзальної, Марка Вовчка, Дружби Народів.



Окрім того, неодноразово отримували нарікання на велику кількість агресивних собак на вулиці Даньшина біля тролейбусного ДЕПО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в період з 25 березня до 7 квітня отримали 8 повідомлень стосовно безпритульних псів.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що скаржилися на безпритульних собак мешканці Привокзальної, Марка Вовчка, Дружби Народів.Окрім того, неодноразово отримували нарікання на велику кількість агресивних собак на вулиці Даньшина біля тролейбусного ДЕПО.

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