Бути чи не бути: у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5 до 6-ти гривень





Про це йдеться на сайті міської ради.



Відбудеться громадське обговорення регуляторного акту - проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху» 18 квітня. Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.



Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.



Взяти участь запрошують усіх охочих.

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