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Бути чи не бути: у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5 до 6-ти гривень

Бути чи не бути: у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5 до 6-ти гривень
У Луцьку відбудеться обговорення, що стосується наміру підвищити вартість проїзду в маршрутках.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Відбудеться громадське обговорення регуляторного акту - проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху» 18 квітня. Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.

Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.

Взяти участь запрошують усіх охочих.

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Теги: маршрутки, проїзд, вартість, Луцьк
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Коментарі 4
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В такому разі купуємо велосипеди. І корисно і економія:)
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Скоти! На Театральному майдані провести після 18-00, або в вихідний не хочете? В РОБОЧИЙ час в мікроскопічному актовому залі ЦНАПу, куди напхають "своїх". От вони, метьоди УКРОПу! Думай!
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хай спочатку зарплати піднімуть а не проїзд в тих корчах ті всі богдани давно пора на металобрухт.
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Лінія Укропів дуже проста.Коли не були при владі,кричали проти підвищення цін,а зараз за!Готуються до зливки зі слугами народу
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