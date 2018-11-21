Бути чи не бути: у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5 до 6-ти гривень
Сьогодні, 10:30
У Луцьку відбудеться обговорення, що стосується наміру підвищити вартість проїзду в маршрутках.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Відбудеться громадське обговорення регуляторного акту - проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху» 18 квітня. Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.
Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.
Взяти участь запрошують усіх охочих.
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Про це йдеться на сайті міської ради.
Відбудеться громадське обговорення регуляторного акту - проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху» 18 квітня. Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.
Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.
Взяти участь запрошують усіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
В такому разі купуємо велосипеди. І корисно і економія:)
Скоти! На Театральному майдані провести після 18-00, або в вихідний не хочете? В РОБОЧИЙ час в мікроскопічному актовому залі ЦНАПу, куди напхають "своїх". От вони, метьоди УКРОПу! Думай!
хай спочатку зарплати піднімуть а не проїзд в тих корчах ті всі богдани давно пора на металобрухт.
Лінія Укропів дуже проста.Коли не були при владі,кричали проти підвищення цін,а зараз за!Готуються до зливки зі слугами народу
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