Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО





Тоді постає питання, де їх провести так, щоб можна було, і шашлик посмажити, і помилувати око гарними краєвидами. Добре, якщо ви маєте авто і є можливість подорожувати на «своїх колесах», а якщо розглядати варіант, коли з транспорту тільки велосипед чи маршрутка, а в гаманці мінімум, за який потрібно ще жити до наступної зарплатні? Тоді доводиться шукати альтернативні варіанти, щоб весело і з користю провести час на свіжому повітрі, подалі від шуму міста і загазованого повітря.



Як виявилося, класно і за мінімальні витрати відпочити десь неподалік Луцька – цілком можливо.







Відпочинок у Гаразджі



Рекреаційні пункти із водоймами у селі Гаразджа відомі багатьом, адже поруч – дачні масиви. У цьому селі знаходиться система озер, у яку входять 5-6 сполучених водойм. Ще років 10 тому на всіх можна було відпочити, однак сьогодні багато з них втратили свою популярність через засмічену екосистема, а інші просто огородили парканами, проте є й ті, куди можна дістатися і, де відпочити досі.



1.Озеро за табором «Сонячний»



Хорошим варіантом, щоб відпочити під гаслом «дешево і сердито» є озеро за табором «Сонячний» у Гаразджі. Найчастіше люди там розпалюють багаття просто на березі водойми. Ніякої інфраструктури немає, зате непогані краєвиди. Можна ловити рибу. Але потрібно врахувати те, що дістатися туди можна тільки перелізши через паркан, тому йти з маленькими дітками не зовсім хороший варіант, однак, час від часу браму відчиняють і можна заходити на територію, як «біла людина».



Дістатися туди можна маршруткою №230 та №230а, а також доїхати до «кінцевої тролейбусної» на трійці, а звідти хвилин 20 прогулятися пішки.







Плюси: Безкоштовний відпочинок у гарному місці, далеко від міської метушні, у водоймі можна купатися, вона відносно чиста, або ж половити рибку, місцеві кажуть, що вона там є. Ще однією перевагою цього місця є круті локації для проведення фотосесій. На території стоїть літак, який колись був при в'їзді до Луцька.



Мінуси: Якщо ви йдете відпочивати з громіздкими пакунками, то через паркан їх перекидати буде важкувато. Берег водойми не надто чистий.







2.Водойма ПАТ ЕНКО



Мінімум шуму, зручні альтанки з мангалами для смаження шашликів, гойдалка, волейбольне поле та гарна природа, усе це допоможе організувати незабутній відпочинок неподалік Луцька. При цьому вам не доведеться витрачати надто багато часу і коштів на поїздку.



Розташована водойма всього в десяти кілометрах від міста. Оренда альтанки з мангалом можлива від 10 до 30 осіб з 9:00 до 23:00.







Також можна приїхати на базу «Енко» на маршрутці №230 і відпочити без всякої оренди, заплативши всього 10 гривень за вхід. Повний перелік і вартість послуг тут:





Плюси: На території чисто і водойма придатна для купання. Неймовірно гарне місце із можливістю активно проводити час. Є вибір, відпочивати «по-багатому» чи скромно заплатити тільки за вхід на територію.

Мінуси: можуть виникнути проблеми із тим, як дістатися до місця призначення, але, з іншого боку, гуляти в хорошу погоду корисно, тому любителі активного відпочинку перетворять цей аспект у безперечний «+».





Відпочинок в Богушівці



Ще одним класним варіантом де можна провести вихідні на природі є село Богушівка– мальовнича тиха місцина зі ставком.



Є двоповерхова дерев'яна баня-будиночок, а на території – 8 альтанок (бесідок) з мангалами на 15-20 людей, дитячий майданчик, туалети. Біля альтанок є підключення до електромереж і води.

Стосовно замовлень можна звернутися за телефоном – 0951333813.







Знаходиться місцина за 6 км. від Луцька. Доїхати туди можна автобусом № 181 «Луцьк-Богушівка» з автостанції № 1. Пішки – 5 хв. від траси Луцьк-Володимир-Волинський.







Ціна оренди бесідок із мангалом у вихідні – 300-350 грн, закрита бесідка – 400 гривень. У будні оренда на 100 гривень дешевша. Також на базі можна придбати в'язку дров за 40 гривень, при цьому усі наступні в'язки безкоштовні.



Плюси: мальовнича природа навкруги – запорука гарного настрою, а коли доступні ще й усі блага цивілізації, то можна просто розслабитися і отримувати задоволення від вихідних.



Мінуси: Комусь може видатися проблемним дістатися до Богушівки.



Відпочинок у Сирниках

Ставок «У Руслана»



У селі Сирники на базі відпочинку «У Руслана», що за 9 кілометрів від Луцька, можна орендувати альтанки на великі та маленькі компанії за 300, 350 і 400 гривень (ціна залежить від розміру).

Мангали тут у вільному доступі, але в порядку живої черги. За мішок дров доведеться заплатити 100 гривень.







Знайти цю водойму досить просто. Перший орієнтир – дорога на Ковель. Минаємо села Зміїнець, Милуші, Княгининок, а у Сирниках шукаємо другий поворот наліво. Ще півтора кілометра – і ми на місці. Загалом від виїзду з Луцька до водойми – близько дев’яти кілометрів.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті припинилися дощі і трохи пригріло яскраве сонечко. Хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі і добре, коли метушня міста дає таку можливість принаймні на вихідних.Тоді постає питання, де їх провести так, щоб можна було, і шашлик посмажити, і помилувати око гарними краєвидами. Добре, якщо ви маєте авто і є можливість подорожувати на «своїх колесах», а якщо розглядати варіант, коли з транспорту тільки велосипед чи маршрутка, а в гаманці мінімум, за який потрібно ще жити до наступної зарплатні? Тоді доводиться шукати альтернативні варіанти, щоб весело і з користю провести час на свіжому повітрі, подалі від шуму міста і загазованого повітря.Як виявилося, класно і за мінімальні витрати відпочити десь неподалік Луцька – цілком можливо. Інформаційне Агентство «ВолиньPost» вирішило допомогти знайти підходяще місце, проінспектувавши куточки рекреації в межах 30-хвилинної їзди від Луцька, аби допомогти вам зробити цей вибір, адже смажити шашлик в самому Луцьку зараз трохи дорого: штраф від 1000 гривень.Рекреаційні пункти із водоймами у селівідомі багатьом, адже поруч – дачні масиви. У цьому селі знаходиться система озер, у яку входять 5-6 сполучених водойм. Ще років 10 тому на всіх можна було відпочити, однак сьогодні багато з них втратили свою популярність через засмічену екосистема, а інші просто огородили парканами, проте є й ті, куди можна дістатися і, де відпочити досі.Хорошим варіантом, щоб відпочити під гаслом «дешево і сердито» є озеро за табором «Сонячний» у Гаразджі. Найчастіше люди там розпалюють багаття просто на березі водойми. Ніякої інфраструктури немає, зате непогані краєвиди. Можна ловити рибу. Але потрібно врахувати те, що дістатися туди можна тільки перелізши через паркан, тому йти з маленькими дітками не зовсім хороший варіант, однак, час від часу браму відчиняють і можна заходити на територію, як «біла людина».Дістатися туди можна маршруткою №230 та №230а, а також доїхати до «кінцевої тролейбусної» на трійці, а звідти хвилин 20 прогулятися пішки.Безкоштовний відпочинок у гарному місці, далеко від міської метушні, у водоймі можна купатися, вона відносно чиста, або ж половити рибку, місцеві кажуть, що вона там є. Ще однією перевагою цього місця є круті локації для проведення фотосесій. На території стоїть літак, який колись був при в'їзді до Луцька.Якщо ви йдете відпочивати з громіздкими пакунками, то через паркан їх перекидати буде важкувато. Берег водойми не надто чистий.Мінімум шуму, зручні альтанки з мангалами для смаження шашликів, гойдалка, волейбольне поле та гарна природа, усе це допоможе організувати незабутній відпочинок неподалік Луцька. При цьому вам не доведеться витрачати надто багато часу і коштів на поїздку.Розташована водойма всього в десяти кілометрах від міста. Оренда альтанки з мангалом можлива від 10 до 30 осіб з 9:00 до 23:00.Також можна приїхати на базу «Енко» на маршрутці №230 і відпочити без всякої оренди, заплативши всього 10 гривень за вхід. Повний перелік і вартість послуг тут:На території чисто і водойма придатна для купання. Неймовірно гарне місце із можливістю активно проводити час. Є вибір, відпочивати «по-багатому» чи скромно заплатити тільки за вхід на територію.можуть виникнути проблеми із тим, як дістатися до місця призначення, але, з іншого боку, гуляти в хорошу погоду корисно, тому любителі активного відпочинку перетворять цей аспект у безперечний «+».Ще одним класним варіантом де можна провести вихідні на природі є село– мальовнича тиха місцина зі ставком.Є двоповерхова дерев'яна баня-будиночок, а на території – 8 альтанок (бесідок) з мангалами на 15-20 людей, дитячий майданчик, туалети. Біля альтанок є підключення до електромереж і води.Стосовно замовлень можна звернутися за телефоном – 0951333813.Знаходиться місцина за 6 км. від Луцька. Доїхати туди можна автобусом № 181 «Луцьк-Богушівка» з автостанції № 1. Пішки – 5 хв. від траси Луцьк-Володимир-Волинський.Ціна оренди бесідок із мангалом у вихідні – 300-350 грн, закрита бесідка – 400 гривень. У будні оренда на 100 гривень дешевша. Також на базі можна придбати в'язку дров за 40 гривень, при цьому усі наступні в'язки безкоштовні.мальовнича природа навкруги – запорука гарного настрою, а коли доступні ще й усі блага цивілізації, то можна просто розслабитися і отримувати задоволення від вихідних.Комусь може видатися проблемним дістатися до Богушівки.У селі Сирники на базі відпочинку «У Руслана», що за 9 кілометрів від Луцька, можна орендувати альтанки на великі та маленькі компанії за 300, 350 і 400 гривень (ціна залежить від розміру).Мангали тут у вільному доступі, але в порядку живої черги. За мішок дров доведеться заплатити 100 гривень.Знайти цю водойму досить просто. Перший орієнтир – дорога на Ковель. Минаємо села Зміїнець, Милуші, Княгининок, а у Сирниках шукаємо другий поворот наліво. Ще півтора кілометра – і ми на місці. Загалом від виїзду з Луцька до водойми – близько дев’яти кілометрів.

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