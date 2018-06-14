Чоловік пограбував та зґвалтував дитину у поїзді
Сьогодні, 13:50
В електропотязі сполучення «Київ-Гребінка» 34-річний чоловік спочатку пограбував, а потім зґвалтував 14-річну дівчину.
Про це пише перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
"Покидьок, 1985 р.н., в електропотязі сполучення «Київ - Гребінка» спочатку пограбував дитину, 2005 р.н., забрав мобільний телефон та золотий ланцюжок, а потім вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно дівчинки", - йдеться у повідомлені.
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Про це пише перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
"Покидьок, 1985 р.н., в електропотязі сполучення «Київ - Гребінка» спочатку пограбував дитину, 2005 р.н., забрав мобільний телефон та золотий ланцюжок, а потім вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно дівчинки", - йдеться у повідомлені.
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