У Луцьку закрили відоме кафе
Сьогодні, 12:03
У Луцьку закрили кафе «Космос», що на вулиці Євгена Коновальця 1,б.
Натомість на місці «Космосу», який працював багато років, буде «Famiлі кафе».
Наразі на будівлі зняли букви «Космос» і закріпили вивіску «Famiлі кафе».
Окрім того, оновили фасад кафе.
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Натомість на місці «Космосу», який працював багато років, буде «Famiлі кафе».
Наразі на будівлі зняли букви «Космос» і закріпили вивіску «Famiлі кафе».
Окрім того, оновили фасад кафе.
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