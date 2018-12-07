У Луцьку закрили відоме кафе





Натомість на місці «Космосу», який працював багато років, буде «Famiлі кафе».



Наразі на будівлі зняли букви «Космос» і закріпили вивіску «Famiлі кафе».



Окрім того, оновили фасад кафе.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку закрили кафе «Космос», що на вулиці Євгена Коновальця 1,б.Натомість на місці «Космосу», який працював багато років, буде «Famiлі кафе».Наразі на будівлі зняли букви «Космос» і закріпили вивіску «Famiлі кафе».Окрім того, оновили фасад кафе.

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