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У Луцьку закрили відоме кафе

У Луцьку закрили відоме кафе
У Луцьку закрили кафе «Космос», що на вулиці Євгена Коновальця 1,б.

Натомість на місці «Космосу», який працював багато років, буде «Famiлі кафе».

Наразі на будівлі зняли букви «Космос» і закріпили вивіску «Famiлі кафе».

Окрім того, оновили фасад кафе.

У Луцьку закрили відоме кафе
У Луцьку закрили відоме кафе

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Теги: кафе, Луцьк, Космос
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