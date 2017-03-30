ТОП вакансій, за які на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень





Про це



Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.



Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області. Із загальної кількості 117 – вакансії із заробітною платою від 10 000 до 15 000 гривень, 5 вакансій – із зарплатнею понад 15000 гривень.



Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).



Дещо меншу винагороду за роботу – 25 тисяч гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».



Зарплатню у 18 500 гривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».



Налагоджувальнику автоматів і напівавтоматів на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонують 18 475 гривень зарплати. Трохи менше – 17 500 гривень – це ж підприємство платитиме інженеру.



Теж пристойну зарплату (15 тисяч гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 1 квітня цього року в базі даних Волинської обласної служби зайнятості налічувалось 3699 вакансій.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області. Із загальної кількості 117 – вакансії із заробітною платою від 10 000 до 15 000 гривень, 5 вакансій – із зарплатнею понад 15000 гривень.Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів –гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).Дещо меншу винагороду за роботу –гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».Зарплатню угривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».Налагоджувальнику автоматів і напівавтоматів на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонуютьгривень зарплати. Трохи менше –гривень – це ж підприємство платитиме інженеру.Теж пристойну зарплату (гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію