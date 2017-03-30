ТОП вакансій, за які на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень
Сьогодні, 14:04
Станом на 1 квітня цього року в базі даних Волинської обласної служби зайнятості налічувалось 3699 вакансій.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.
Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області. Із загальної кількості 117 – вакансії із заробітною платою від 10 000 до 15 000 гривень, 5 вакансій – із зарплатнею понад 15000 гривень.
Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
Дещо меншу винагороду за роботу – 25 тисяч гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».
Зарплатню у 18 500 гривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».
Налагоджувальнику автоматів і напівавтоматів на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонують 18 475 гривень зарплати. Трохи менше – 17 500 гривень – це ж підприємство платитиме інженеру.
Теж пристойну зарплату (15 тисяч гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.
Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області. Із загальної кількості 117 – вакансії із заробітною платою від 10 000 до 15 000 гривень, 5 вакансій – із зарплатнею понад 15000 гривень.
Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
Дещо меншу винагороду за роботу – 25 тисяч гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».
Зарплатню у 18 500 гривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».
Налагоджувальнику автоматів і напівавтоматів на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонують 18 475 гривень зарплати. Трохи менше – 17 500 гривень – це ж підприємство платитиме інженеру.
Теж пристойну зарплату (15 тисяч гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це ***. Переведіть в долари і співтасте з цінами. Це виживання. А є ща багато людей, які отримують мінімалку і забули запах мяса чихоч би сосисок з перемелених копит, хвостів, хрящів, шкіри і шерсті. З добавкою туалетного паперу (він легко перетравлюється шлунком).
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