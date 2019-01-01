На Волині – масове пробудження шкідників: як з ними боротись

Погодні умови початку квітня сприяли масовому пробудженню та заселенню посівів озимого ріпаку стебловим прихованохоботником та ріпаковим квіткоїдом.Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Цих шкідників виявили у Володимир-Волинському, Луцькому та Рожищенському районах.«За умов теплої сухої погоди активність шкідника різко зросте, що призведе до пошкодження рослин та втрат урожаю. Тому спеціалістам господарств усіх форм власності слід проводити систематичні обстеження посівів і в разі перевищення порогу економічної шкідливості. За температури повітря не нижче плюс 12ºС необхідне проведення заходів по знищенню фітофагів шляхом крайових або суцільних обробітків посівів дозволеними інсектицидами», — відзначають спеціалісти.Головне в боротьбі проти стеблового прихованохоботника — не запізнитися з обробками і провести їх до відкладання яєць, яке розпочинається приблизно через 10-15 днів після початку заселення жуками посівів та їх живлення.Обробітки слід проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години.