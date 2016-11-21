У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на проспекті Перемоги перед мостом зіткнулися три автомобілі. Аварія сталася у післяобідню пору 10 квітня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що зіткнулися два автомобілі Opel та Renault (Dacia). Автівки зазнали механійних пошкоджень, найбільше - Opel чорного кольору.
Станом на 16:05 на місці працює патрульна поліція, приїхав евакуатор.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Рух мостом, що веде на проспект Соборності, і частково проспектом Перемоги ускладнений. Його регуюють поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що зіткнулися два автомобілі Opel та Renault (Dacia). Автівки зазнали механійних пошкоджень, найбільше - Opel чорного кольору.
Станом на 16:05 на місці працює патрульна поліція, приїхав евакуатор.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Рух мостом, що веде на проспект Соборності, і частково проспектом Перемоги ускладнений. Його регуюють поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Сьогодні, 16:49
П'яний волинянин, аби уникнути покарання, давав хабар патрульним
Сьогодні, 16:32
У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Іноземець через ревнощі забив лучанина палицею
Сьогодні, 16:07
На Волині – масове пробудження шкідників: як з ними боротись
Сьогодні, 16:03