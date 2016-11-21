У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що зіткнулися два автомобілі Opel та Renault (Dacia). Автівки зазнали механійних пошкоджень, найбільше - Opel чорного кольору.



Станом на 16:05 на місці працює патрульна поліція, приїхав евакуатор.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



Рух мостом, що веде на проспект Соборності, і частково проспектом Перемоги ускладнений. Його регуюють поліцейські.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги перед мостом зіткнулися три автомобілі. Аварія сталася у післяобідню пору 10 квітня.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що зіткнулися два автомобілі Opel та Renault (Dacia). Автівки зазнали механійних пошкоджень, найбільше - Opel чорного кольору.Станом на 16:05 на місці працює патрульна поліція, приїхав евакуатор.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.Рух мостом, що веде на проспект Соборності, і частково проспектом Перемоги ускладнений. Його регуюють поліцейські.

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