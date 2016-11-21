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У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО

У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги перед мостом зіткнулися три автомобілі. Аварія сталася у післяобідню пору 10 квітня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що зіткнулися два автомобілі Opel та Renault (Dacia). Автівки зазнали механійних пошкоджень, найбільше - Opel чорного кольору.

Станом на 16:05 на місці працює патрульна поліція, приїхав евакуатор.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

Рух мостом, що веде на проспект Соборності, і частково проспектом Перемоги ускладнений. Його регуюють поліцейські.

У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – тягучка через подвійну аварію. ФОТО




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Теги: проспект Перемоги, аварія, Луцьк, тягучка
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