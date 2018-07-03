На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Сьогодні, 13:48
Завтра, 12 квітня, з робочою поїздкою на Волині перебуватиме віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
У програмі візиту посадовця на Волинь - декілька локацій. Зокрема, Розенко огляне будинку культури села Піддубці та
новобудови сільської лікарської амбулаторії за кошти Світового банку.
Далі Розенко планує оглянути Боратинську амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
Також у плані візиту - огляд відділення стаціонарного догляду для постійного проживання терцентру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району.
На завершення Розенко відповість на запитання місцевих журналістів.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
У програмі візиту посадовця на Волинь - декілька локацій. Зокрема, Розенко огляне будинку культури села Піддубці та
новобудови сільської лікарської амбулаторії за кошти Світового банку.
Далі Розенко планує оглянути Боратинську амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
Також у плані візиту - огляд відділення стаціонарного догляду для постійного проживання терцентру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району.
На завершення Розенко відповість на запитання місцевих журналістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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