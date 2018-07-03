На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України

Павло Розенко.



Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.



У програмі візиту посадовця на Волинь - декілька локацій. Зокрема, Розенко огляне будинку культури села Піддубці та

новобудови сільської лікарської амбулаторії за кошти Світового банку.



Далі Розенко планує оглянути Боратинську амбулаторії загальної

практики сімейної медицини.



Також у плані візиту - огляд відділення стаціонарного догляду для постійного проживання терцентру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району.



На завершення Розенко відповість на запитання місцевих журналістів.





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