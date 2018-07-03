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На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України

На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Завтра, 12 квітня, з робочою поїздкою на Волині перебуватиме віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

У програмі візиту посадовця на Волинь - декілька локацій. Зокрема, Розенко огляне будинку культури села Піддубці та
новобудови сільської лікарської амбулаторії за кошти Світового банку.

Далі Розенко планує оглянути Боратинську амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.

Також у плані візиту - огляд відділення стаціонарного догляду для постійного проживання терцентру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району.

На завершення Розенко відповість на запитання місцевих журналістів.


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Теги: Павло Розенко, Волинь, візит
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