На Волині знову виявили російські вагони з вугіллям
Сьогодні, 08:54
У селі Дерно Ківерцівського району побачили російські вагони, навантажені вугіллям.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вагони, на яких є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), помітили на станції "Олика", яка є проміжною залізничною станцією Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.
Зауважимо, на вагонх також є маркування російської компанії «Модум-Транс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.
До слова, раніше, коли такі вагони побачили у Луцьку, то у коментарі журналістам у прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вагони, на яких є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), помітили на станції "Олика", яка є проміжною залізничною станцією Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.
Зауважимо, на вагонх також є маркування російської компанії «Модум-Транс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.
До слова, раніше, коли такі вагони побачили у Луцьку, то у коментарі журналістам у прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу.
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Коментарі 1
Та ви що, та не може бути
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