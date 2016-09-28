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На Волині знову виявили російські вагони з вугіллям

На Волині знову виявили російські вагони з вугіллям
У селі Дерно Ківерцівського району побачили російські вагони, навантажені вугіллям.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Вагони, на яких є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), помітили на станції "Олика", яка є проміжною залізничною станцією Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.

Зауважимо, на вагонх також є маркування російської компанії «Модум-Транс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.

До слова, раніше, коли такі вагони побачили у Луцьку, то у коментарі журналістам у прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу.

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Теги: вугілля, Росія, Волинь, вагони
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