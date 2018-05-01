У ковельське водосховище випустили понад тонну риби
Сьогодні, 11:39
Понад 1200 кілограмів риби випустили у ковельське водосховище.
Відтак, водойми поповнили карась та короп, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Спеціалісти переконані , що рослиноїдні види риб забезпечать проведення природньої меліорації річки, зменшать відсоток її заростання.
На проведення цієї екологічної акції з міського бюджету — фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано п'ятдесят тисяч гривень.
Міський голова Олег Кіндер теж був на місці події.
«Збереження і примноження водних ресурсів є актуальними для нашого міста. Нинішнє зариблення - вкрай необхідне і це один з кроків для очищення Турії. Приємно, що депутати з розумінням відносяться до цього і виділяють необхідні кошти», - наголошує Олег Олексійович.
Фахівці запевняють, що за рік риба виросте і розмножиться, а поки просять утриматися від її вилову.
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Відтак, водойми поповнили карась та короп, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Спеціалісти переконані , що рослиноїдні види риб забезпечать проведення природньої меліорації річки, зменшать відсоток її заростання.
На проведення цієї екологічної акції з міського бюджету — фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано п'ятдесят тисяч гривень.
Міський голова Олег Кіндер теж був на місці події.
«Збереження і примноження водних ресурсів є актуальними для нашого міста. Нинішнє зариблення - вкрай необхідне і це один з кроків для очищення Турії. Приємно, що депутати з розумінням відносяться до цього і виділяють необхідні кошти», - наголошує Олег Олексійович.
Фахівці запевняють, що за рік риба виросте і розмножиться, а поки просять утриматися від її вилову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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