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У ковельське водосховище випустили понад тонну риби

У ковельське водосховище випустили понад тонну риби
Понад 1200 кілограмів риби випустили у ковельське водосховище.

Відтак, водойми поповнили карась та короп, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Спеціалісти переконані , що рослиноїдні види риб забезпечать проведення природньої меліорації річки, зменшать відсоток її заростання.

На проведення цієї екологічної акції з міського бюджету — фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано п'ятдесят тисяч гривень.

Міський голова Олег Кіндер теж був на місці події.

«Збереження і примноження водних ресурсів є актуальними для нашого міста. Нинішнє зариблення - вкрай необхідне і це один з кроків для очищення Турії. Приємно, що депутати з розумінням відносяться до цього і виділяють необхідні кошти», - наголошує Олег Олексійович.

Фахівці запевняють, що за рік риба виросте і розмножиться, а поки просять утриматися від її вилову.

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Теги: Ковель, риба
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