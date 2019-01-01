Якими були фонтани у центрі Луцька та біля «Променя» 40 років тому. РЕТРОФОТО





Фото у Facebook поділився Slavik Kapys, написала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



Світлини - із приватної колекції. На першій - фонтан на Театральному майдані Луцька. На другій світлині видно фонтани, що біля РЦ "Промінь".



Зазнімкували луцькі фонтани у 1980-х роках.



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