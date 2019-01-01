Якими були фонтани у центрі Луцька та біля «Променя» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:51
Показали, який вигляд мали розміщені на Театральному майдані та біля "Променя" фонтани.
Фото у Facebook поділився Slavik Kapys, написала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Світлини - із приватної колекції. На першій - фонтан на Театральному майдані Луцька. На другій світлині видно фонтани, що біля РЦ "Промінь".
Зазнімкували луцькі фонтани у 1980-х роках.
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Фото у Facebook поділився Slavik Kapys, написала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Світлини - із приватної колекції. На першій - фонтан на Театральному майдані Луцька. На другій світлині видно фонтани, що біля РЦ "Промінь".
Зазнімкували луцькі фонтани у 1980-х роках.
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