«Ring Café» у «Промені» запрошує на нове меню*

В мережі «Ring Café» – оновлення, і шеф-кухар запрошує лучан оцінити нові позиції з меню.Про це повідомляє прес-служба закладу.Коли мова заходить про кращий бургер в місті, частенько рекомендують цю мережу. До того ж, один із закладів працює цілодобово, тому лучани та гості міста не відчувають жодних обмежень. Смачна кухня завжди доступна.Цього місяця мережа порадувала серйозними змінами. Хоча любителям традиційних «фішок» не варто турбуватися. Все улюблене залишилося на місці.«Ring Café» запрошує скуштувати кілька нових видів піци, зокрема зі смачними і корисними морепродуктами. Також в меню – нові бургери для тих, хто любить цільне м’ясо. В них тепер – не соковита котлета, а не менш соковитий шматок свинини або ж телятини.Любителям пива також знайдеться, що скуштувати. Нові сети розроблені спеціально під смак хмільного, враховуючи побажання гостей.Це далеко не весь перелік оновлень. То ж найкраще, прийти і спробувати самостійно.Заклади в Луцьку працюють за двома адресами: в РЦ «Промінь» на 4-му поверсі та на території CityPark, проспект Волі 49А.