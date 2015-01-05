У Луцькраді - понад 600 працівників

У Луцькій міській раді налічується 626 працівників.Про це йдеться у відповідному звіті.Загалом у І кварталі 2019 року у виконавчі органи міської ради призначили 22 особи, з них: за результатами конкурсу на посади посадових осіб місцевого самоврядування - 3 особи, з кадрового резерву — 3 особи; 2 особи — перевід з державної установи; 14 осіб — за загальним трудовим законодавством.Уклали 9 строкових трудових договорів, а також 2 додаткових угоди до контрактів з керівниками КП “АвтоПаркСервіс” та “Луцькі ринки”.Облікова чисельність - 635 осіб. З них чоловіки складають — 29,1 %(185 осіб), а жінки – 70,9 % (450 осіб). Керівників налічується 180 осіб, з них: жінок – 120, чоловіків – 60.Кількість жінок у Луцькраді віком 55 років і більше — 53, чоловіків віком від 60 і більше років — 16.