У Луцькраді - понад 600 працівників
Сьогодні, 18:28
У Луцькій міській раді налічується 626 працівників.
Про це йдеться у відповідному звіті.
Загалом у І кварталі 2019 року у виконавчі органи міської ради призначили 22 особи, з них: за результатами конкурсу на посади посадових осіб місцевого самоврядування - 3 особи, з кадрового резерву — 3 особи; 2 особи — перевід з державної установи; 14 осіб — за загальним трудовим законодавством.
Уклали 9 строкових трудових договорів, а також 2 додаткових угоди до контрактів з керівниками КП “АвтоПаркСервіс” та “Луцькі ринки”.
Облікова чисельність - 635 осіб. З них чоловіки складають — 29,1 %
(185 осіб), а жінки – 70,9 % (450 осіб). Керівників налічується 180 осіб, з них: жінок – 120, чоловіків – 60.
Кількість жінок у Луцькраді віком 55 років і більше — 53, чоловіків віком від 60 і більше років — 16.
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Про це йдеться у відповідному звіті.
Загалом у І кварталі 2019 року у виконавчі органи міської ради призначили 22 особи, з них: за результатами конкурсу на посади посадових осіб місцевого самоврядування - 3 особи, з кадрового резерву — 3 особи; 2 особи — перевід з державної установи; 14 осіб — за загальним трудовим законодавством.
Уклали 9 строкових трудових договорів, а також 2 додаткових угоди до контрактів з керівниками КП “АвтоПаркСервіс” та “Луцькі ринки”.
Облікова чисельність - 635 осіб. З них чоловіки складають — 29,1 %
(185 осіб), а жінки – 70,9 % (450 осіб). Керівників налічується 180 осіб, з них: жінок – 120, чоловіків – 60.
Кількість жінок у Луцькраді віком 55 років і більше — 53, чоловіків віком від 60 і більше років — 16.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Йп..... хто ж на них виробить? Платники податків?
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