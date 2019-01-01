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У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО

У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО
У Луцьку біля розважального центру «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, засвітили гігантську великодню писанку.

Встановлювати символ пасхальних свят розпочали 10 квітня.

Металеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ вже традиційно встановили перед головним входом до «Променя». Вона знову буде однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.

У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО

У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО

У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО

Нагадаємо, до Великодня у Луцьку проведуть тематичне декорування вулиці Лесі Українки і Театрального майдану для організацій арт-території «Весняна вулиця» та «Великодня писанка». Уже відомо, у кого і за скільки купуватимуть гігантські яйця, щоб прикрасити головну площу міста.

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Теги: писанка, Промінь, ілюмінація, засвітили
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