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З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО

З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
У п'ятницю, 12 квітня, в одному з магазинів на ринку "Пасаж" у м. Камені-Каширському жінка з-під прилавку вкрала гаманець з грошима.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив Роман Багнюк.

Зокрема, він вказав, що інцидент трапився орієнтовно о 10:30. Відтак він просить усіх, хто має якусь інформацію про злодійку звертатись у поліцію.

Окрім того на своїй сторінці у facebook чоловік оприлюднив фото та відео з камер відеонагляду.

"Можливо хтось впізнає чи побачить дану крадійку, прошу повідомити мене або зателефонувати до поліції за номером 102.

Для кращого володіння інформацією про вік і фігуру особи, долучаю фото з різних ракурсів та відео поведінки (на вигляд їй років 35-40).
Можливо вона не місцева.

Прошу всіх небайдужих поставити репост та розповсюдити дану інформацію по різних групах та соціальних мережах", - написав чоловік.

З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО


У коментарях під дописом люди скаржаться, що на ринку останнім часом почастішали випадки кардіжок.

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Теги: ринок, Пасаж, Камінь-Каширський, гаманець, злодійка, розшук
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