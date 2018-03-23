З-під прилавку вкрала гаманець: на Волині розшукують злодійку. ФОТО
Сьогодні, 23:15
У п'ятницю, 12 квітня, в одному з магазинів на ринку "Пасаж" у м. Камені-Каширському жінка з-під прилавку вкрала гаманець з грошима.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив Роман Багнюк.
Зокрема, він вказав, що інцидент трапився орієнтовно о 10:30. Відтак він просить усіх, хто має якусь інформацію про злодійку звертатись у поліцію.
Окрім того на своїй сторінці у facebook чоловік оприлюднив фото та відео з камер відеонагляду.
"Можливо хтось впізнає чи побачить дану крадійку, прошу повідомити мене або зателефонувати до поліції за номером 102.
Для кращого володіння інформацією про вік і фігуру особи, долучаю фото з різних ракурсів та відео поведінки (на вигляд їй років 35-40).
Можливо вона не місцева.
Прошу всіх небайдужих поставити репост та розповсюдити дану інформацію по різних групах та соціальних мережах", - написав чоловік.
У коментарях під дописом люди скаржаться, що на ринку останнім часом почастішали випадки кардіжок.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив Роман Багнюк.
Зокрема, він вказав, що інцидент трапився орієнтовно о 10:30. Відтак він просить усіх, хто має якусь інформацію про злодійку звертатись у поліцію.
Окрім того на своїй сторінці у facebook чоловік оприлюднив фото та відео з камер відеонагляду.
"Можливо хтось впізнає чи побачить дану крадійку, прошу повідомити мене або зателефонувати до поліції за номером 102.
Для кращого володіння інформацією про вік і фігуру особи, долучаю фото з різних ракурсів та відео поведінки (на вигляд їй років 35-40).
Можливо вона не місцева.
Прошу всіх небайдужих поставити репост та розповсюдити дану інформацію по різних групах та соціальних мережах", - написав чоловік.
У коментарях під дописом люди скаржаться, що на ринку останнім часом почастішали випадки кардіжок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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