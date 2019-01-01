У Луцьку хлопці вночі шукали наркотичні «закладки»
Сьогодні, 12:17
У Луцьку впіймали хлопців, що шукали наркотичні «закладки».
Сталося це вночі 11 квітня, повідомляють Національні дружини Волині.
«Чергові «задурманені» громадяни Х та Y, визнали аморальність своїх дій, пообіцяли виправитись, стати на правильний шлях», - зазначили нацдружинники.
Відтак, хлопці добровільно вирішили не витрачати кошти на отруту, а пожертвувати їх дітям, які потребують допомоги.
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Сталося це вночі 11 квітня, повідомляють Національні дружини Волині.
«Чергові «задурманені» громадяни Х та Y, визнали аморальність своїх дій, пообіцяли виправитись, стати на правильний шлях», - зазначили нацдружинники.
Відтак, хлопці добровільно вирішили не витрачати кошти на отруту, а пожертвувати їх дітям, які потребують допомоги.
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