У Луцьку хлопці вночі шукали наркотичні «закладки»





Сталося це вночі 11 квітня, повідомляють Національні дружини Волині.



«Чергові «задурманені» громадяни Х та Y, визнали аморальність своїх дій, пообіцяли виправитись, стати на правильний шлях», - зазначили нацдружинники.



Відтак, хлопці добровільно вирішили не витрачати кошти на отруту, а пожертвувати їх дітям, які потребують допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку впіймали хлопців, що шукали наркотичні «закладки».Сталося це вночі 11 квітня, повідомляють Національні дружини Волині.«Чергові «задурманені» громадяни Х та Y, визнали аморальність своїх дій, пообіцяли виправитись, стати на правильний шлях», - зазначили нацдружинники.Відтак, хлопці добровільно вирішили не витрачати кошти на отруту, а пожертвувати їх дітям, які потребують допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію