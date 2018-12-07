У селищі на Волині «волинянка» збила чоловіка





Аварія трапилася 13 квітня близько 13:00, повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві жителі.



Як зазначили очевидці, ЛуАЗ, яким керував молодий хлопець, був без номерів.



Потерпілого, місцевого жителя, до лікарні доправила "швидка". На місці також працювала поліція.



Мешканці Рокинь кажуть, що на цій дорозі часто трапляються аварії, тож просять компетентні органи звернути на це увагу і вирішити питання.

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