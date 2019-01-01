У центрі Луцька прихильники Зеленського побили бабусю

У центрі Луцька побили 79-річну, котра стояла з плакатом "Зеленський - наркоман?"Про це у коментарірозповіла донька жінкиЗа її словами, 79-річна Людмила Філіпович усе життя має активну позицію та навіть є членом Гельсінської спілки з прав людини. У суботу, 13 квітня, жінка вийшла на Театральний майдан Луцька з плакатом "Зеленський - наркоман?""На неї налетіли прихильники Володимира Зеленського, забрали плакат, викликали поліцію, бо нібито сьогодні заборонено агітувати. Якась жінка вдарила її в обличчя", - зауважила Мирослава.У Луцькому відділі поліції чоловік, котрий представився членом команди Зеленського, забрав заяву.Натомість Людмила Філіпович подала заяву про побиття і сподівається, що кривдники понесуть справедливе покарання. На обличчі жінки - величезна гематома."Навіть при Януковичі ніхто не дозволяв таке відношення" - обурилась донька потерпілої.