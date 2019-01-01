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У центрі Луцька прихильники Зеленського побили бабусю

У центрі Луцька прихильники Зеленського побили бабусю
У центрі Луцька побили 79-річну Людмилу Філіпович, котра стояла з плакатом "Зеленський - наркоман?"

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла донька жінки Мирослава.

За її словами, 79-річна Людмила Філіпович усе життя має активну позицію та навіть є членом Гельсінської спілки з прав людини. У суботу, 13 квітня, жінка вийшла на Театральний майдан Луцька з плакатом "Зеленський - наркоман?"

"На неї налетіли прихильники Володимира Зеленського, забрали плакат, викликали поліцію, бо нібито сьогодні заборонено агітувати. Якась жінка вдарила її в обличчя", - зауважила Мирослава.

У Луцькому відділі поліції чоловік, котрий представився членом команди Зеленського, забрав заяву.

Натомість Людмила Філіпович подала заяву про побиття і сподівається, що кривдники понесуть справедливе покарання. На обличчі жінки - величезна гематома.

"Навіть при Януковичі ніхто не дозволяв таке відношення" - обурилась донька потерпілої.

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Теги: вибори, побиття, Володимир Зеленський
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Коментарі 9
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Краще, пиріжків внукав напекла.
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Ото надивляться того телевізора і потім страдають фігньою. Невже бабусі еема чим зайнятись крім як стояти з плакатом на вулиці...шкода її, але нажаль сама напросилась, вона мабуть не знала що люди можуть не зрозуміти її, але, сподіваюсь кривдників покарають
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у цієї бабусі двоє дітей на хороших державних прсадах все життя от вона і стоїть щоб не поперли і ніхто її не бив вона сама кого хоч ще поб‘є!!!
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ВП, я хоч і з вами за Порошенка, але боже, шо за єрєсь, не опускайтеся до рівня ВН
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Це початок жаху в реалі! Ким? Треба? Бути??? щоб нападати на жінку???Жінку поважного віку Мразота зелена - це вам повернеться бумерангом!
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У ті коментатори,що пишуть "сама напросилася" - в них є мама чи бабця! Це жах!!
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На що звелися люди, коли всі стібуться з поважної жінки (а не бабці), яка має позицію і сміливо про неї заявляє. А бидлоття, яка може просто підняти руку на старшу людину (бо тільки цим може показати свою зверхність)-- це нинішні герої і новонароджена "політична еліта". Але який король, така і свита
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А можна послухати інтервю з бабусею , а не статтю від журналіста
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укропські наркомани нападають на бабусь
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