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Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО
В Австрійському державному архіві знаходяться столітні світлини із кадрами, що були зроблені в селі Колпитів Локачинського району Волинської області. Кадри були зроблені в проміжок 1914-1918 років.

На світлинах можна побачити місцевий мурований храм Нерукотворного Образа (Спаса), який зберігся в селі Колпитів досі. У волинських ЗМІ не раз публікувались статті про цей храм. Відомо, що в ньому є могила, в якій покоїться прах російського генерала Дмитра Федорова.

Останній заповів себе там поховати, адже свого часу виділив кошти на будівництво цієї церкви. З довідки про церкву, знаємо, що вона була зведена у 1900 році.

Джерело фото: http://europeana.eu/

Тетяна Яцечко-Блаженко

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО

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Теги: церква, генерал, Локачі
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