Консультація по телефону чи «швидка»: що робити лучанам, коли лікар не приходить додому





ІА



На запитання відповів заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» Віктор Пахарчук.



– Отож, я захворіла і мені потрібна консультація лікаря.



– Ви повинні мати контактний телефон вашого лікаря і у разі необхідності старатися контактувати з ним напряму. Ви пояснюєте свій патологічний стан і вже лікар вирішує, чи він обслуговує виклик сам, чи ви приходите до нього на прийом. Але різні ситуації можуть бути. Не один раз буває таке, що людина телефонує і скаржиться на погане самопочуття. Перше, що питаю: яка температура. Людина каже, що 36,8, але вона погано почувається. У даному випадку немає таких показів, щоб обслуговувати виклик на дому. У такому випадку я, наприклад, рекомендую своїм пацієнтам все ж звернутися в медичний заклад. Тому що тут є додаткові методи обстеження і є можливість виявити причину нездужання.



– То лікар все-таки може прийти на виклик?



– Лікар не може відмовити в наданні допомоги. Не має права. Шість годин лікар сидить на прийомі, а 1 година і 40 хвилин йому лишається на обслуговування викликів на дому. На скільки я володію інформацією, у нас у дитячій поліклініці, лікарі працюють один день до обіду, другий день – після обіду прийоми. Не може так бути, що лікар, наприклад, працює з 14.00 до 20.00, а ви телефонуєте і хочете, щоб він прийшов до вас додому. Лікар не може кинути прийом у лікарні. Це потрібно розуміти. А є ж категорія людей, які телефонують і посеред ночі.



– У яких випадках лікар не має права мені відмовити?



– Ви телефонуєте до лікаря. Він ставить вам кілька запитань. І тільки тоді лікар вирішує, чи ви приходите до нього на прийом. Тут все індивідуально. Кожне захворювання індивідуальне. Анонсували, звісно, що виклики ніби відмінені. Та все ж все залежить від рішення лікаря. У нас є пункт невідкладної допомоги і туди може переадресовуватися виклик. Нема такого, щоб вас не обслужили.



Є ж ще така категорія людей, які, наприклад, лежачі, малорухомі, онкохворі, після перенесеного інсульту, з переломом ноги, наприклад. Тобто ті, що самостійно не можуть прийти в медзаклад.



– Якщо приходить лікар на дім, я повинна йому заплатити?



– Ні. У вас з ним підписана декларація. Хіба що ви викликаєте якогось приватного лікаря. Наші лікарі обслуговують виклики безкоштовно.



– Часто пацієнти скаржаться, що лікар не дає номер свого мобільного телефону. А якщо і дає, то до нього важко додзвонитися.



– Пацієнти, які вибрали свого лікаря, обов’язково мають мати його контактний номер телефону. В декларації, коли їх тільки починали підписувати минулого року, вказувався номер телефону лікаря. Тепер же підтягується лише номер закладу, де той працює. Система так відпрацьована. А якщо виникає така ситуація, що лікар не хоче давати вам номер, вам потрібно подумати над тим, чи зробили ви правильний вибір.



– Наскільки кваліфікованим є лікування по телефону? Адже зараз пацієнти масово телефонують лікарям, щоб проконсультуватися.



– Лікар дивиться по ситуації, як має бути. Він може рекомендувати чи дообстежитись, чи призначити лікування. Це завжди так було. І думаю, що це можна робити.



– Чи можливе підписання декларацій з сімейним лікарем і після 1 квітня?



– Хоча було анонсовано до 1 квітня підписання, на даний час дійсно продовжується підписна кампанія. У нас дуже велика кількість лікарів мають необхідну кількість пацієнтів.



– Коли я хочу підписати декларацію з конкретним лікарем, а він мені відмовляє, що мені робити?



– У нашій лікарні 43 лікаря загальної практики сімейної медицини. І ми вже пішли таким шляхом: у реєстратурі є в нас оператори, які підписують декларації. Вони мають інформацію про те, хто з лікарів ще не набрав оптимальну кількість пацієнтів. На інформаційному табло в закладі є характеристики кожного лікаря і фото, щоб зорієнтуватися. Якщо є необхідність, можна записатися на прийом до обраного лікаря, щоб наочно поспілкуватися і підписати декларацію. У нас левова частина лікарів, які можуть ще підписувати декларації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новою системою викликів лікарів на дім задоволені, на жаль, не всі. Найбільше нарікають батьки, до чиїх дітей тепер лікар нібито має право і не прийти. Навіть, якщо у дитини температура 39. Або, приміром, якщо у літньої людини високий тиск, вам можуть запропонувати приїхати на огляд самим.ІА «Конкурент» вирішив з’ясувати, чи можливо все-таки викликати лікаря на дім і у яких випадках потрібно дзвонити на «103».На запитання відповів заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №2»– Ви повинні мати контактний телефон вашого лікаря і у разі необхідності старатися контактувати з ним напряму. Ви пояснюєте свій патологічний стан і вже лікар вирішує, чи він обслуговує виклик сам, чи ви приходите до нього на прийом. Але різні ситуації можуть бути. Не один раз буває таке, що людина телефонує і скаржиться на погане самопочуття. Перше, що питаю: яка температура. Людина каже, що 36,8, але вона погано почувається. У даному випадку немає таких показів, щоб обслуговувати виклик на дому. У такому випадку я, наприклад, рекомендую своїм пацієнтам все ж звернутися в медичний заклад. Тому що тут є додаткові методи обстеження і є можливість виявити причину нездужання.– Лікар не може відмовити в наданні допомоги. Не має права. Шість годин лікар сидить на прийомі, а 1 година і 40 хвилин йому лишається на обслуговування викликів на дому. На скільки я володію інформацією, у нас у дитячій поліклініці, лікарі працюють один день до обіду, другий день – після обіду прийоми. Не може так бути, що лікар, наприклад, працює з 14.00 до 20.00, а ви телефонуєте і хочете, щоб він прийшов до вас додому. Лікар не може кинути прийом у лікарні. Це потрібно розуміти. А є ж категорія людей, які телефонують і посеред ночі.– Ви телефонуєте до лікаря. Він ставить вам кілька запитань. І тільки тоді лікар вирішує, чи ви приходите до нього на прийом. Тут все індивідуально. Кожне захворювання індивідуальне. Анонсували, звісно, що виклики ніби відмінені. Та все ж все залежить від рішення лікаря. У нас є пункт невідкладної допомоги і туди може переадресовуватися виклик. Нема такого, щоб вас не обслужили.Є ж ще така категорія людей, які, наприклад, лежачі, малорухомі, онкохворі, після перенесеного інсульту, з переломом ноги, наприклад. Тобто ті, що самостійно не можуть прийти в медзаклад.– Ні. У вас з ним підписана декларація. Хіба що ви викликаєте якогось приватного лікаря. Наші лікарі обслуговують виклики безкоштовно.– Пацієнти, які вибрали свого лікаря, обов’язково мають мати його контактний номер телефону. В декларації, коли їх тільки починали підписувати минулого року, вказувався номер телефону лікаря. Тепер же підтягується лише номер закладу, де той працює. Система так відпрацьована. А якщо виникає така ситуація, що лікар не хоче давати вам номер, вам потрібно подумати над тим, чи зробили ви правильний вибір.– Лікар дивиться по ситуації, як має бути. Він може рекомендувати чи дообстежитись, чи призначити лікування. Це завжди так було. І думаю, що це можна робити.– Хоча було анонсовано до 1 квітня підписання, на даний час дійсно продовжується підписна кампанія. У нас дуже велика кількість лікарів мають необхідну кількість пацієнтів.– У нашій лікарні 43 лікаря загальної практики сімейної медицини. І ми вже пішли таким шляхом: у реєстратурі є в нас оператори, які підписують декларації. Вони мають інформацію про те, хто з лікарів ще не набрав оптимальну кількість пацієнтів. На інформаційному табло в закладі є характеристики кожного лікаря і фото, щоб зорієнтуватися. Якщо є необхідність, можна записатися на прийом до обраного лікаря, щоб наочно поспілкуватися і підписати декларацію. У нас левова частина лікарів, які можуть ще підписувати декларації.

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