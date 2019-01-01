Консультація по телефону чи «швидка»: що робити лучанам, коли лікар не приходить додому
Сьогодні, 18:02
Новою системою викликів лікарів на дім задоволені, на жаль, не всі. Найбільше нарікають батьки, до чиїх дітей тепер лікар нібито має право і не прийти. Навіть, якщо у дитини температура 39. Або, приміром, якщо у літньої людини високий тиск, вам можуть запропонувати приїхати на огляд самим.
ІА «Конкурент» вирішив з’ясувати, чи можливо все-таки викликати лікаря на дім і у яких випадках потрібно дзвонити на «103».
На запитання відповів заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» Віктор Пахарчук.
– Отож, я захворіла і мені потрібна консультація лікаря.
– Ви повинні мати контактний телефон вашого лікаря і у разі необхідності старатися контактувати з ним напряму. Ви пояснюєте свій патологічний стан і вже лікар вирішує, чи він обслуговує виклик сам, чи ви приходите до нього на прийом. Але різні ситуації можуть бути. Не один раз буває таке, що людина телефонує і скаржиться на погане самопочуття. Перше, що питаю: яка температура. Людина каже, що 36,8, але вона погано почувається. У даному випадку немає таких показів, щоб обслуговувати виклик на дому. У такому випадку я, наприклад, рекомендую своїм пацієнтам все ж звернутися в медичний заклад. Тому що тут є додаткові методи обстеження і є можливість виявити причину нездужання.
– То лікар все-таки може прийти на виклик?
– Лікар не може відмовити в наданні допомоги. Не має права. Шість годин лікар сидить на прийомі, а 1 година і 40 хвилин йому лишається на обслуговування викликів на дому. На скільки я володію інформацією, у нас у дитячій поліклініці, лікарі працюють один день до обіду, другий день – після обіду прийоми. Не може так бути, що лікар, наприклад, працює з 14.00 до 20.00, а ви телефонуєте і хочете, щоб він прийшов до вас додому. Лікар не може кинути прийом у лікарні. Це потрібно розуміти. А є ж категорія людей, які телефонують і посеред ночі.
– У яких випадках лікар не має права мені відмовити?
– Ви телефонуєте до лікаря. Він ставить вам кілька запитань. І тільки тоді лікар вирішує, чи ви приходите до нього на прийом. Тут все індивідуально. Кожне захворювання індивідуальне. Анонсували, звісно, що виклики ніби відмінені. Та все ж все залежить від рішення лікаря. У нас є пункт невідкладної допомоги і туди може переадресовуватися виклик. Нема такого, щоб вас не обслужили.
Є ж ще така категорія людей, які, наприклад, лежачі, малорухомі, онкохворі, після перенесеного інсульту, з переломом ноги, наприклад. Тобто ті, що самостійно не можуть прийти в медзаклад.
– Якщо приходить лікар на дім, я повинна йому заплатити?
– Ні. У вас з ним підписана декларація. Хіба що ви викликаєте якогось приватного лікаря. Наші лікарі обслуговують виклики безкоштовно.
– Часто пацієнти скаржаться, що лікар не дає номер свого мобільного телефону. А якщо і дає, то до нього важко додзвонитися.
– Пацієнти, які вибрали свого лікаря, обов’язково мають мати його контактний номер телефону. В декларації, коли їх тільки починали підписувати минулого року, вказувався номер телефону лікаря. Тепер же підтягується лише номер закладу, де той працює. Система так відпрацьована. А якщо виникає така ситуація, що лікар не хоче давати вам номер, вам потрібно подумати над тим, чи зробили ви правильний вибір.
– Наскільки кваліфікованим є лікування по телефону? Адже зараз пацієнти масово телефонують лікарям, щоб проконсультуватися.
– Лікар дивиться по ситуації, як має бути. Він може рекомендувати чи дообстежитись, чи призначити лікування. Це завжди так було. І думаю, що це можна робити.
– Чи можливе підписання декларацій з сімейним лікарем і після 1 квітня?
– Хоча було анонсовано до 1 квітня підписання, на даний час дійсно продовжується підписна кампанія. У нас дуже велика кількість лікарів мають необхідну кількість пацієнтів.
– Коли я хочу підписати декларацію з конкретним лікарем, а він мені відмовляє, що мені робити?
– У нашій лікарні 43 лікаря загальної практики сімейної медицини. І ми вже пішли таким шляхом: у реєстратурі є в нас оператори, які підписують декларації. Вони мають інформацію про те, хто з лікарів ще не набрав оптимальну кількість пацієнтів. На інформаційному табло в закладі є характеристики кожного лікаря і фото, щоб зорієнтуватися. Якщо є необхідність, можна записатися на прийом до обраного лікаря, щоб наочно поспілкуватися і підписати декларацію. У нас левова частина лікарів, які можуть ще підписувати декларації.
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ІА «Конкурент» вирішив з’ясувати, чи можливо все-таки викликати лікаря на дім і у яких випадках потрібно дзвонити на «103».
На запитання відповів заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» Віктор Пахарчук.
– Отож, я захворіла і мені потрібна консультація лікаря.
– Ви повинні мати контактний телефон вашого лікаря і у разі необхідності старатися контактувати з ним напряму. Ви пояснюєте свій патологічний стан і вже лікар вирішує, чи він обслуговує виклик сам, чи ви приходите до нього на прийом. Але різні ситуації можуть бути. Не один раз буває таке, що людина телефонує і скаржиться на погане самопочуття. Перше, що питаю: яка температура. Людина каже, що 36,8, але вона погано почувається. У даному випадку немає таких показів, щоб обслуговувати виклик на дому. У такому випадку я, наприклад, рекомендую своїм пацієнтам все ж звернутися в медичний заклад. Тому що тут є додаткові методи обстеження і є можливість виявити причину нездужання.
– То лікар все-таки може прийти на виклик?
– Лікар не може відмовити в наданні допомоги. Не має права. Шість годин лікар сидить на прийомі, а 1 година і 40 хвилин йому лишається на обслуговування викликів на дому. На скільки я володію інформацією, у нас у дитячій поліклініці, лікарі працюють один день до обіду, другий день – після обіду прийоми. Не може так бути, що лікар, наприклад, працює з 14.00 до 20.00, а ви телефонуєте і хочете, щоб він прийшов до вас додому. Лікар не може кинути прийом у лікарні. Це потрібно розуміти. А є ж категорія людей, які телефонують і посеред ночі.
– У яких випадках лікар не має права мені відмовити?
– Ви телефонуєте до лікаря. Він ставить вам кілька запитань. І тільки тоді лікар вирішує, чи ви приходите до нього на прийом. Тут все індивідуально. Кожне захворювання індивідуальне. Анонсували, звісно, що виклики ніби відмінені. Та все ж все залежить від рішення лікаря. У нас є пункт невідкладної допомоги і туди може переадресовуватися виклик. Нема такого, щоб вас не обслужили.
Є ж ще така категорія людей, які, наприклад, лежачі, малорухомі, онкохворі, після перенесеного інсульту, з переломом ноги, наприклад. Тобто ті, що самостійно не можуть прийти в медзаклад.
– Якщо приходить лікар на дім, я повинна йому заплатити?
– Ні. У вас з ним підписана декларація. Хіба що ви викликаєте якогось приватного лікаря. Наші лікарі обслуговують виклики безкоштовно.
– Часто пацієнти скаржаться, що лікар не дає номер свого мобільного телефону. А якщо і дає, то до нього важко додзвонитися.
– Пацієнти, які вибрали свого лікаря, обов’язково мають мати його контактний номер телефону. В декларації, коли їх тільки починали підписувати минулого року, вказувався номер телефону лікаря. Тепер же підтягується лише номер закладу, де той працює. Система так відпрацьована. А якщо виникає така ситуація, що лікар не хоче давати вам номер, вам потрібно подумати над тим, чи зробили ви правильний вибір.
– Наскільки кваліфікованим є лікування по телефону? Адже зараз пацієнти масово телефонують лікарям, щоб проконсультуватися.
– Лікар дивиться по ситуації, як має бути. Він може рекомендувати чи дообстежитись, чи призначити лікування. Це завжди так було. І думаю, що це можна робити.
– Чи можливе підписання декларацій з сімейним лікарем і після 1 квітня?
– Хоча було анонсовано до 1 квітня підписання, на даний час дійсно продовжується підписна кампанія. У нас дуже велика кількість лікарів мають необхідну кількість пацієнтів.
– Коли я хочу підписати декларацію з конкретним лікарем, а він мені відмовляє, що мені робити?
– У нашій лікарні 43 лікаря загальної практики сімейної медицини. І ми вже пішли таким шляхом: у реєстратурі є в нас оператори, які підписують декларації. Вони мають інформацію про те, хто з лікарів ще не набрав оптимальну кількість пацієнтів. На інформаційному табло в закладі є характеристики кожного лікаря і фото, щоб зорієнтуватися. Якщо є необхідність, можна записатися на прийом до обраного лікаря, щоб наочно поспілкуватися і підписати декларацію. У нас левова частина лікарів, які можуть ще підписувати декларації.
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