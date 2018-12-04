«Ніякої дисципліни не було. А зараз – по-іншому», – працівниця шахти №9 Нововолинська
Сьогодні, 18:40
На волинській шахті №9 змінилися підходи до роботи, з’явилася дисципліна, відповідно – кращий результат роботи.
Про це розповіла табельниця шахти №9 Тетяна Кущ, йдеться на сторінці ДП «Волиньвугілля» у facebook.
Жінка розповідає: серед позитивних змін, які відбулися останнім часом на шахті, найбільше радіє дисципліні. Раніше її тут не було.
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«Навіть не знаю, як описати. Було так: хто що хотів – те і робив, коли хотів – тоді їхав в шахту… Ніхто нікого не боявся, ніякої дисципліни. Не шахта, а прохідний двір... Їдуть, приїжджають – хто як хоче, і ніхто не звертав на це увагу. А зараз – по-іншому. Працюють чітко по графіку, по змінах, бо є бажання до роботи. Вже два рази виконали план, отримали більшу зарплату… то й ставлення інше. До того ж, нове керівництво більш відповідально ставиться до організації роботи, контролює», – розповідає Тетяна Кущ.
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Працівниця каже, що змін на шахті відбулося багато і вони – помітні. «Раніше приходиш на роботу і не знаєш, що то буде. Чи страйкуємо, чи працюємо… Чи ідуть в шахту, чи не ідуть… Кожного дня – невизначеність. Зараз почали відчувати стабільність, впевненість, що і сьогодні, і завтра, і ще довго будемо працювати», – переконана жінка.
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Тетяна Кущ працює на шахті №9 два роки. За спеціальністю – юристка, працювала у суді. Та зрештою доля привела на шахту: спочатку на недобудовану шахту №10, а тоді – на №9.
«Як сюди занесло? Сім’я. У нас всі працюють на шахті: батько – диспетчер, чоловік – начальник прохідницької дільниці, мама була начальницею лісового складу. І всі – тут, на шахті №9. Тато працював раніше механіком, з дитинства пам’ятаю, як автобус забирав його. І вдень, і вночі на шахту їздив… А тепер і сама знаю, що таке шахта, яка це велика відповідальність і непроста робота», – розповідає Тетяна Кущ.
Зараз жінка працює табельницею на дільниці вентиляції і техніки безпеки (ВТБ). Робота табельника на шахті полягає у тому, щоб вести облік шахтарів, які спустилися під землю.
Кожен працівник має пару жетонів: один – квадратної форми та інший – трикутної, на які нанесений персональний номер шахтаря. Перед спуском табельник видає ці жетони. Квадратний віддають перед самим спуском працівнику, який керує кліттю, а трикутний здають після повернення нагору. Таким чином завжди можна з’ясувати, хто із шахтарів під землею і чи всі повернулися.
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Про це розповіла табельниця шахти №9 Тетяна Кущ, йдеться на сторінці ДП «Волиньвугілля» у facebook.
Жінка розповідає: серед позитивних змін, які відбулися останнім часом на шахті, найбільше радіє дисципліні. Раніше її тут не було.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На шахті №9 «Нововолинська» другий місяць поспіль виконали план
«Навіть не знаю, як описати. Було так: хто що хотів – те і робив, коли хотів – тоді їхав в шахту… Ніхто нікого не боявся, ніякої дисципліни. Не шахта, а прохідний двір... Їдуть, приїжджають – хто як хоче, і ніхто не звертав на це увагу. А зараз – по-іншому. Працюють чітко по графіку, по змінах, бо є бажання до роботи. Вже два рази виконали план, отримали більшу зарплату… то й ставлення інше. До того ж, нове керівництво більш відповідально ставиться до організації роботи, контролює», – розповідає Тетяна Кущ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Коли звуть бандерівцем – то як комплімент», – директор шахти з Луганська, який працює на Волині
Працівниця каже, що змін на шахті відбулося багато і вони – помітні. «Раніше приходиш на роботу і не знаєш, що то буде. Чи страйкуємо, чи працюємо… Чи ідуть в шахту, чи не ідуть… Кожного дня – невизначеність. Зараз почали відчувати стабільність, впевненість, що і сьогодні, і завтра, і ще довго будемо працювати», – переконана жінка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми тут не шампунь видобуваємо. Вугілля треба всій країні», – волинський шахтар Олексій Кушнір
Тетяна Кущ працює на шахті №9 два роки. За спеціальністю – юристка, працювала у суді. Та зрештою доля привела на шахту: спочатку на недобудовану шахту №10, а тоді – на №9.
«Як сюди занесло? Сім’я. У нас всі працюють на шахті: батько – диспетчер, чоловік – начальник прохідницької дільниці, мама була начальницею лісового складу. І всі – тут, на шахті №9. Тато працював раніше механіком, з дитинства пам’ятаю, як автобус забирав його. І вдень, і вночі на шахту їздив… А тепер і сама знаю, що таке шахта, яка це велика відповідальність і непроста робота», – розповідає Тетяна Кущ.
Зараз жінка працює табельницею на дільниці вентиляції і техніки безпеки (ВТБ). Робота табельника на шахті полягає у тому, щоб вести облік шахтарів, які спустилися під землю.
Кожен працівник має пару жетонів: один – квадратної форми та інший – трикутної, на які нанесений персональний номер шахтаря. Перед спуском табельник видає ці жетони. Квадратний віддають перед самим спуском працівнику, який керує кліттю, а трикутний здають після повернення нагору. Таким чином завжди можна з’ясувати, хто із шахтарів під землею і чи всі повернулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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