«Ніякої дисципліни не було. А зараз – по-іншому», – працівниця шахти №9 Нововолинська

На волинській шахті №9 змінилися підходи до роботи, з’явилася дисципліна, відповідно – кращий результат роботи.Про це розповіла табельниця шахти №9, йдеться на сторінці ДП «Волиньвугілля» у facebook.Жінка розповідає: серед позитивних змін, які відбулися останнім часом на шахті, найбільше радіє дисципліні. Раніше її тут не було.«Навіть не знаю, як описати. Було так: хто що хотів – те і робив, коли хотів – тоді їхав в шахту… Ніхто нікого не боявся, ніякої дисципліни. Не шахта, а прохідний двір... Їдуть, приїжджають – хто як хоче, і ніхто не звертав на це увагу. А зараз – по-іншому. Працюють чітко по графіку, по змінах, бо є бажання до роботи. Вже два рази виконали план, отримали більшу зарплату… то й ставлення інше. До того ж, нове керівництво більш відповідально ставиться до організації роботи, контролює», – розповідає Тетяна Кущ.Працівниця каже, що змін на шахті відбулося багато і вони – помітні. «Раніше приходиш на роботу і не знаєш, що то буде. Чи страйкуємо, чи працюємо… Чи ідуть в шахту, чи не ідуть… Кожного дня – невизначеність. Зараз почали відчувати стабільність, впевненість, що і сьогодні, і завтра, і ще довго будемо працювати», – переконана жінка.Тетяна Кущ працює на шахті №9 два роки. За спеціальністю – юристка, працювала у суді. Та зрештою доля привела на шахту: спочатку на недобудовану шахту №10, а тоді – на №9.«Як сюди занесло? Сім’я. У нас всі працюють на шахті: батько – диспетчер, чоловік – начальник прохідницької дільниці, мама була начальницею лісового складу. І всі – тут, на шахті №9. Тато працював раніше механіком, з дитинства пам’ятаю, як автобус забирав його. І вдень, і вночі на шахту їздив… А тепер і сама знаю, що таке шахта, яка це велика відповідальність і непроста робота», – розповідає Тетяна Кущ.Зараз жінка працює табельницею на дільниці вентиляції і техніки безпеки (ВТБ). Робота табельника на шахті полягає у тому, щоб вести облік шахтарів, які спустилися під землю.Кожен працівник має пару жетонів: один – квадратної форми та інший – трикутної, на які нанесений персональний номер шахтаря. Перед спуском табельник видає ці жетони. Квадратний віддають перед самим спуском працівнику, який керує кліттю, а трикутний здають після повернення нагору. Таким чином завжди можна з’ясувати, хто із шахтарів під землею і чи всі повернулися.