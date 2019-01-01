У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО





Аварія трапилася у вівторок, 16 квітня, близько 9:20.



В історичній частині міста не поділили дорогу Daewoo Lanos та Opel. Автівки зазнали незначних механічний пошкоджень. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



Станом на 9:28 на Ковельській - невелика "тягнучка".



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