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У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО

У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися два легковики.

Аварія трапилася у вівторок, 16 квітня, близько 9:20.

В історичній частині міста не поділили дорогу Daewoo Lanos та Opel. Автівки зазнали незначних механічний пошкоджень. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

Станом на 9:28 на Ковельській - невелика "тягнучка".
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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