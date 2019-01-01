У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 09:29
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися два легковики.
Аварія трапилася у вівторок, 16 квітня, близько 9:20.
В історичній частині міста не поділили дорогу Daewoo Lanos та Opel. Автівки зазнали незначних механічний пошкоджень. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Станом на 9:28 на Ковельській - невелика "тягнучка".
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Аварія трапилася у вівторок, 16 квітня, близько 9:20.
В історичній частині міста не поділили дорогу Daewoo Lanos та Opel. Автівки зазнали незначних механічний пошкоджень. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Станом на 9:28 на Ковельській - невелика "тягнучка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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