На Волині ревнивець побив чоловіка дерев’яним товкачем через телефонний дзвінок

У селі Головне любомльського району чоловік дерев’яним товкачем побив знайомого чорез те, що ревнував його до своєї дружини.За такі дії йому доведеться відпрацювати 200 годин громадських робіт.Такий вирок виніс днями Любомльський районний суд.Відомо, що поштовхом до побиття став телефонний дзвінок до дружини ревнивця від чоловіка, якого той згодом побив.Обвинувачений наніс удари в ногу та передпліччя потерпілого. Зрештою, за свій вчинок постав перед судом, де, до слова, повністю визнав свою вину.