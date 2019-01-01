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У Володимирі досі не виключили опалення

У Володимирі досі не виключили опалення
17-го квітня у Володимирі-Волинському офіційно завершать опалювальний сезон.

Про це під час апаратної наради 16-го квітня повідомив міський голова Петро Саганюк.

Мер зазначив, що сьогодні, 16 квітня, впродовж дня видасть відповідне розпорядження.

Найближчими днями за прогнозом погоди температура повітря підніматиметься, тому сезон завершать остаточно.

Мер також зазначив, що містянам на свята подаватимуть гарячу воду.

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Теги: опалення, тепло, Володимир
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