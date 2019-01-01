У Володимирі досі не виключили опалення





Про це під час апаратної наради 16-го квітня повідомив міський голова Петро Саганюк.



Мер зазначив, що сьогодні, 16 квітня, впродовж дня видасть відповідне розпорядження.



Найближчими днями за прогнозом погоди температура повітря підніматиметься, тому сезон завершать остаточно.



Мер також зазначив, що містянам на свята подаватимуть гарячу воду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го квітня у Володимирі-Волинському офіційно завершать опалювальний сезон.Про це під час апаратної наради 16-го квітня повідомив міський головаМер зазначив, що сьогодні, 16 квітня, впродовж дня видасть відповідне розпорядження.Найближчими днями за прогнозом погоди температура повітря підніматиметься, тому сезон завершать остаточно.Мер також зазначив, що містянам на свята подаватимуть гарячу воду.

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