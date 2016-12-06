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У рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили ніж: на Волині сіли за ґрати кривдники 92-річної бабусі

У рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили ніж: на Волині сіли за ґрати кривдники 92-річної бабусі
У березні минулого року в селі Поступель Ратнівського району троє зловмисників проникли в помешкання 92-річної бабусі та, застосовуючи насильство, вимагали у неї гроші.

Днями їх запроторили за ґрати.

Так, двом з чоловіків присудили 7 з половиною років тюрми, а одному – вісім з половиною. Такий вирок виніс Ковельський міськрайонний суд.

Відомо, що бабуся, на будинок якої вчинили розбійний напад не дожила до моменту, коли її кривдників покарав суд.

Утім, у ході розслідування бабуся розповідала, що у нічний час до її будинку вдерлися обвинувачені і вимагали віддати їм пенсію. Аби вона не кричала, їй у рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили господарський ніж.

Похилій жінці погрожували насильством, а також вбивством. Більше того, один з чоловіків, вдарив її в голову. Через це бабуся частково втратила свідомість.

Двоє чоловіків кривдили бабусю, вимагали гроші, і робили рейвах в хаті, а третій стояв на вулиці і контролював, чи ніхто не йде.
Відомо, що чоловіки не знайшли грошей, тому нічого з будинку старенької не винесли.

У суді всі вони заперечували свою участь у скоєному. Утім, суд вирішив, що доказів достатньо та відправи вив усіх трьох кривдників в тюрму. До слова, двоє з них – рідні брати.

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Теги: Кримінал, Волинь, побиття, Поступель, Ратно
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