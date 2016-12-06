У рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили ніж: на Волині сіли за ґрати кривдники 92-річної бабусі
Сьогодні, 15:11
У березні минулого року в селі Поступель Ратнівського району троє зловмисників проникли в помешкання 92-річної бабусі та, застосовуючи насильство, вимагали у неї гроші.
Днями їх запроторили за ґрати.
Так, двом з чоловіків присудили 7 з половиною років тюрми, а одному – вісім з половиною. Такий вирок виніс Ковельський міськрайонний суд.
Відомо, що бабуся, на будинок якої вчинили розбійний напад не дожила до моменту, коли її кривдників покарав суд.
Утім, у ході розслідування бабуся розповідала, що у нічний час до її будинку вдерлися обвинувачені і вимагали віддати їм пенсію. Аби вона не кричала, їй у рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили господарський ніж.
Похилій жінці погрожували насильством, а також вбивством. Більше того, один з чоловіків, вдарив її в голову. Через це бабуся частково втратила свідомість.
Двоє чоловіків кривдили бабусю, вимагали гроші, і робили рейвах в хаті, а третій стояв на вулиці і контролював, чи ніхто не йде.
Відомо, що чоловіки не знайшли грошей, тому нічого з будинку старенької не винесли.
У суді всі вони заперечували свою участь у скоєному. Утім, суд вирішив, що доказів достатньо та відправи вив усіх трьох кривдників в тюрму. До слова, двоє з них – рідні брати.
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Днями їх запроторили за ґрати.
Так, двом з чоловіків присудили 7 з половиною років тюрми, а одному – вісім з половиною. Такий вирок виніс Ковельський міськрайонний суд.
Відомо, що бабуся, на будинок якої вчинили розбійний напад не дожила до моменту, коли її кривдників покарав суд.
Утім, у ході розслідування бабуся розповідала, що у нічний час до її будинку вдерлися обвинувачені і вимагали віддати їм пенсію. Аби вона не кричала, їй у рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили господарський ніж.
Похилій жінці погрожували насильством, а також вбивством. Більше того, один з чоловіків, вдарив її в голову. Через це бабуся частково втратила свідомість.
Двоє чоловіків кривдили бабусю, вимагали гроші, і робили рейвах в хаті, а третій стояв на вулиці і контролював, чи ніхто не йде.
Відомо, що чоловіки не знайшли грошей, тому нічого з будинку старенької не винесли.
У суді всі вони заперечували свою участь у скоєному. Утім, суд вирішив, що доказів достатньо та відправи вив усіх трьох кривдників в тюрму. До слова, двоє з них – рідні брати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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