У Луцьку в учня виявили смертельно небезпечну менінгококову інфекцію
Сьогодні, 17:22
У квітні зареєстрували випадок менінгококової інфекції в учня першого курсу Луцького вищого професійного училища.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що епідеміологи провели розслідування вогнища менінгококової інфекції в навчальному закладі. Окрім того, здійснили бактеріологічні обстеження підлягаючих контактних за місцем навчання і проживання, організували консультативний огляд контаткних лікарями інфекціоністом та отоларингологом.
Всього обстежили понад 150 осіб, із них у 12 виявили збудник менінгококової інфекції. Шістьох госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні з локалізованими формами інфекції (з діагнозом назофарингіт).
Наразі всі захворілі перебувають на стаціонарному лікуванні, а бактеріоносії лікуються амбулаторно. Більше того, організували протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища менінгококової інфекції за місцем навчання та проживання учнів.
Довідково:
Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis).
Характеризується хвороба поліморфізмом клінічних симптомів:
– носійство;
– назофарингіт;
– генералізовані форми (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт і менінгококцемія)
Страшно, що передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.
Часто переносниками хвороби є абсолютно здорові люди, у яких не спостерігається жодних симптомів. Але разом з тим вони є небезпечними для інших!
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що епідеміологи провели розслідування вогнища менінгококової інфекції в навчальному закладі. Окрім того, здійснили бактеріологічні обстеження підлягаючих контактних за місцем навчання і проживання, організували консультативний огляд контаткних лікарями інфекціоністом та отоларингологом.
Всього обстежили понад 150 осіб, із них у 12 виявили збудник менінгококової інфекції. Шістьох госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні з локалізованими формами інфекції (з діагнозом назофарингіт).
Наразі всі захворілі перебувають на стаціонарному лікуванні, а бактеріоносії лікуються амбулаторно. Більше того, організували протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища менінгококової інфекції за місцем навчання та проживання учнів.
Довідково:
Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis).
Характеризується хвороба поліморфізмом клінічних симптомів:
– носійство;
– назофарингіт;
– генералізовані форми (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт і менінгококцемія)
Страшно, що передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.
Часто переносниками хвороби є абсолютно здорові люди, у яких не спостерігається жодних симптомів. Але разом з тим вони є небезпечними для інших!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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