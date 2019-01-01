У Луцьку – аварія біля обласної лікарні





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що поблизу обласної лікарні зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes. Обидві автівки зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих в аварії немає.



На місце події викликали патрульну поліцію.

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