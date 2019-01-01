У Луцьку – аварія біля обласної лікарні
Сьогодні, 19:49
На проспекті Грушевського у Луцьку не розминулися два легковики. Аварія сталася надвечір 16 квітня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що поблизу обласної лікарні зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes. Обидві автівки зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих в аварії немає.
На місце події викликали патрульну поліцію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що поблизу обласної лікарні зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes. Обидві автівки зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих в аварії немає.
На місце події викликали патрульну поліцію.
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