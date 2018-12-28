У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку на вулиці Ковельській аварія за участю приміської маршрутки "Луцьк-Ківерці" та легковика Skoda Fabia.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. На місці автопригоди працює поліція.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
До слова, зранку на цьому ж місці зіткнулись два легковики, внаслідок чого на дорозі утворилась "тягнучка".
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Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. На місці автопригоди працює поліція.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
До слова, зранку на цьому ж місці зіткнулись два легковики, внаслідок чого на дорозі утворилась "тягнучка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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