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У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО

У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській аварія за участю приміської маршрутки "Луцьк-Ківерці" та легковика Skoda Fabia.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. На місці автопригоди працює поліція.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

До слова, зранку на цьому ж місці зіткнулись два легковики, внаслідок чого на дорозі утворилась "тягнучка".
У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО

У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО

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Теги: аварія, Ковельська, маршрутка, легковик, поліція
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