У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО





Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. На місці автопригоди працює поліція.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



До слова, зранку на цьому ж місці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській аварія за участю приміської маршрутки "Луцьк-Ківерці" та легковика Skoda Fabia.Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. На місці автопригоди працює поліція.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.До слова, зранку на цьому ж місці зіткнулись два легковики , внаслідок чого на дорозі утворилась "тягнучка".

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