На Волині з військової частини втік боєць з автоматом: оголосили план «Сирена»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



У поліції інформацію про зникнення військовослужбовця з частини підтвердили.



Усі виїзди з Володимира-Волинського перекрили, у місті ввели план «Сирена», аби встановити місцезнаходження чоловіка.



Отримати інформацію щодо деталей випадку у військовій частині поки не вдалося.



Поліцейські ж стоять на усіх виїздах у тому числі з Луцька.







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