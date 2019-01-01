На Волині з військової частини втік боєць з автоматом: оголосили план «Сирена»
Сьогодні, 09:07
У Володимирі-Волинському з військової частини втік військовослужбовець, взявши з собою автомат.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У поліції інформацію про зникнення військовослужбовця з частини підтвердили.
Усі виїзди з Володимира-Волинського перекрили, у місті ввели план «Сирена», аби встановити місцезнаходження чоловіка.
Отримати інформацію щодо деталей випадку у військовій частині поки не вдалося.
Поліцейські ж стоять на усіх виїздах у тому числі з Луцька.
Головне фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У поліції інформацію про зникнення військовослужбовця з частини підтвердили.
Усі виїзди з Володимира-Волинського перекрили, у місті ввели план «Сирена», аби встановити місцезнаходження чоловіка.
Отримати інформацію щодо деталей випадку у військовій частині поки не вдалося.
Поліцейські ж стоять на усіх виїздах у тому числі з Луцька.
Головне фото ілюстративне
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