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На Волині з військової частини втік боєць з автоматом: оголосили план «Сирена»

На Волині з військової частини втік боєць з автоматом: оголосили план «Сирена»
У Володимирі-Волинському з військової частини втік військовослужбовець, взявши з собою автомат.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У поліції інформацію про зникнення військовослужбовця з частини підтвердили.

Усі виїзди з Володимира-Волинського перекрили, у місті ввели план «Сирена», аби встановити місцезнаходження чоловіка.

Отримати інформацію щодо деталей випадку у військовій частині поки не вдалося.

Поліцейські ж стоять на усіх виїздах у тому числі з Луцька.

На Волині з військової частини втік боєць з автоматом: оголосили план «Сирена»


Головне фото ілюстративне

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Теги: Сирена, військовий, Володимир-Волинський, Волинь, втеча
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