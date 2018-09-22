вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО

Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
В колекції Австрійського державного архіву віднайти цікаві світлини редакції ЗМІ часів Першої світової війни.

ЗМІ належало австрійській владі. Його редакція розташовувалась у місті Ковелі на Волині.

Дуже незвичним є місце розташування – це вагон потягу. Тобто вся редакція могла зручно переміщуватись із міста в місто, в разі зміни місця дислокації. Як бачимо на фото, працювали там як чоловіки, так і жінки.

Історики вважають, що розвиток журналістики, радіо і кіно, фотографії та телеграфу, повітроплавання і друкарських технологій - все було покладено в основу створення необхідного інформаційного простору на початку ХХ століття.

І саме час Першої світової війни можна вважати відправною точкою інформаційних воєн, коли всі види інформації, від акустичної до графічної були кинуті для досягнення перемоги.

Одним із головних завдань тогочасних ЗМІ було спотворення інформації та зображення високого рівня патріотизму солдатської маси і цивільного населення в умовах тривалої війни.

ЗМІ активно друкували листівки для військових та населення, в яких велась ціла інформаційна війна.

Очевидним лідером агітації і пропаганди часів Першої світової війни лишалася друкована продукція і одним з наймасовіших її продуктів були листівки і короткі брошури, що друкувались чималими тиражами. З огляду на технічну легкість створення листівок і їх дешевизну, всі країни активно послуговувалися цим способом розповсюдження інформації, просто засипаючи ними армії супротивника.

Джерело фото: http://europeana.eu/

Тетяна Яцечко-Блаженко
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Преса, Ковель, фото, ЗМІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Лучанка, яка постраждала 5 років тому під час роуп-джампінгу, продовжує лікування
Сьогодні, 11:36
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку
Сьогодні, 11:03
Росіяни намагались за хабарі потрапити на Волинь
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
22 лютий, 19:01
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
22 січень, 01:13
У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото
22 вересень, 2018, 10:21
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
18 липень, 2018, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині в будинку знайшли десятки замордованих собак. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:01
 0
У Луцьку відкриють унікальний заклад
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Лучанка, яка постраждала 5 років тому під час роуп-джампінгу, продовжує лікування
Сьогодні, 11:36
 0
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8