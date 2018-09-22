Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО

В колекції Австрійського державного архіву віднайти цікаві світлини редакції ЗМІ часів Першої світової війни.ЗМІ належало австрійській владі. Його редакція розташовувалась у місті Ковелі на Волині.Дуже незвичним є місце розташування – це вагон потягу. Тобто вся редакція могла зручно переміщуватись із міста в місто, в разі зміни місця дислокації. Як бачимо на фото, працювали там як чоловіки, так і жінки.Історики вважають, що розвиток журналістики, радіо і кіно, фотографії та телеграфу, повітроплавання і друкарських технологій - все було покладено в основу створення необхідного інформаційного простору на початку ХХ століття.І саме час Першої світової війни можна вважати відправною точкою інформаційних воєн, коли всі види інформації, від акустичної до графічної були кинуті для досягнення перемоги.Одним із головних завдань тогочасних ЗМІ було спотворення інформації та зображення високого рівня патріотизму солдатської маси і цивільного населення в умовах тривалої війни.ЗМІ активно друкували листівки для військових та населення, в яких велась ціла інформаційна війна.Очевидним лідером агітації і пропаганди часів Першої світової війни лишалася друкована продукція і одним з наймасовіших її продуктів були листівки і короткі брошури, що друкувались чималими тиражами. З огляду на технічну легкість створення листівок і їх дешевизну, всі країни активно послуговувалися цим способом розповсюдження інформації, просто засипаючи ними армії супротивника.Джерело фото: http://europeana.eu/