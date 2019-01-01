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У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО

У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
На Театральному майдані у Луцьку встановили яскраві великі писанки, а також конструкції із декором на пасхально-весняну тематику.

Вони з'явилися на головній площі міста сьогодні, 17 квітня.

Незважаючи на те, що до Великодня ще 11 днів, лучани вже фотографуються біля пасхальної прикраси у центрі Луцька.

Нагадаємо, комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.

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Зауважимо, торік у Луцьку на Великдень теж встановлювали велетенські писанки.

У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО

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Теги: писанки, Луцьк
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