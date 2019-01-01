У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
Сьогодні, 13:04
На Театральному майдані у Луцьку встановили яскраві великі писанки, а також конструкції із декором на пасхально-весняну тематику.
Вони з'явилися на головній площі міста сьогодні, 17 квітня.
Незважаючи на те, що до Великодня ще 11 днів, лучани вже фотографуються біля пасхальної прикраси у центрі Луцька.
Нагадаємо, комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які продукти не можна святити на Великдень
Зауважимо, торік у Луцьку на Великдень теж встановлювали велетенські писанки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони з'явилися на головній площі міста сьогодні, 17 квітня.
Незважаючи на те, що до Великодня ще 11 днів, лучани вже фотографуються біля пасхальної прикраси у центрі Луцька.
Нагадаємо, комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які продукти не можна святити на Великдень
Зауважимо, торік у Луцьку на Великдень теж встановлювали велетенські писанки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«StrikeCity» запрошує грати в боулінг*
Сьогодні, 13:27
Волиньрада гальмує процес будівництва інвестиційних об'єктів
Сьогодні, 13:12
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
Сьогодні, 13:04
«Промінь» пропонує атмосферний зал для вишуканих святкувань*
Сьогодні, 12:43